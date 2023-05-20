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Суспільство
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

У Мар‘їнці були жорсткі бої, РФ намагається захопити Авдіївку – Маляр

Українські військові
Фото: Генштаб ЗСУ

На Таврійському напрямку зараз тривають жорсткі бої. Ворог планує захопити Авдіївку та Мар‘їнку, тому зосереджує основні зусилля біля цих міст. Однак українські військові тримають міцну оборону та не дають російським солдатам пройти далі.

Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Вона зазначила, що наразі найпотужніші бої тривають на трьох напрямках – Авдіївському, Мар’їнському (які ще називають Таврійським) та Бахмутському.

Зокрема, на Авдіївському напрямку ворог зосередив основні зусилля і намагається захопити місто. Але українські бійці стійко утримують оборону і контролюють Авдіївку, запевняє заступниця міністра оборони.

Водночас у Мар‘їнці ворог просунувся, йшли бої фактично в центрі міста, але Сили оборони України дуже ускладнили ворогу завдання. Стикнувшись з потужним опором у місті, РФ спрямувала свої зусилля на фланги довкола міста – на півночі та півдні.

Ворог зазнає значних втрат на цих напрямках – як в живій силі, так і в техніці, але не зупиняється, наголосила Ганна Маляр.

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Авдіївка, Бахмут, Війна в Україні, Ганна Маляр, Міноборони України, Мар'їнка
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Контрнаступ – це завжди багато поранених. Стабілізаційні пункти на Донеччині переповнені, з легкими й тяжкими пораненнями бійців звозять цілодобово.

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