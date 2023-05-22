”Бавовна” у Бєлгородській області: в Росії знову помітили РДК
Бійці Русского добровольческого корпуса знову провели операції на території Росії.
Про це вони повідомили у своєму Telegram-каналі.
Цього разу вони завітали до Бєлгородської та Брянської областей РФ.
Як доказ перебування в Росії добровольці продемонстрували коротке відео, де вони вночі перебувають біля знака з назвою російського населеного пункту – село Безлюдовка. Воно перебуває у Шебекинському районі Бєлгородської області Росії.
На відео бійці РДК заявляють, що вони вчергове перетнули російський кордон і “Росія скоро буде вільною”.
Також вони опублікували відео, яке підписали: “Вдень також працюємо”.
При цьому слід зазначити, що сьогодні вдень у Бєлгородській області Росії було знищено прикордонний пункт.
Напередодні повідомлялося, що в Бєлгородській області в будівлю адміністрації села Головчине кинули боєприпас. Виникла пожежа. Постраждалих немає.
Також представники підрозділу опублікували відео біля села Чуровичи у Климовському районі Брянської області Росії.
На відео бійці заявили, що РДК знову на батьківщині, і те, що “час боротьби за свободу Росії настав”.
Нагадаємо, що 2 березня 2023 року росЗМІ повідомили про те, що нібито “українська ДРГ” проникла до Брянської області РФ та взяла у заручники жителів села Сушани, і там триває бій, у Telegram-каналі Російського добровольчого корпусу з’явилося відеозвернення із бійцями із жовтими стрічками, які кажуть, що “прийшли не як ДРГ”, вони закликають росіян “боротися з путінським режимом”.
В Офісі президента, Держприкордонслужбі та Генштабі ЗСУ також відкидають будь-яку причетність до цієї провокації.
Фото: РДК