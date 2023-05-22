Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Дальність стрільби до 500 км та знищення ППО: що таке ракетна система Іскандер
Винищувач F-16 – характеристики, озброєння та ціна
Під час вручення Зеленському премії Карла Великого відбувся казус – що сталося
Можливі два сценарії: що буде з Білоруссю у разі смерті Лукашенка
Білоруський аналітик прокоментував стан здоров’я Лукашенка після параду у Москві
Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

”Бавовна” у Бєлгородській області: в Росії знову помітили РДК

“Бавовна” у Бєлгородській області: в Росії знову помітили РДК

Бійці Русского добровольческого корпуса знову провели операції на території Росії.

Про це вони повідомили у своєму Telegram-каналі.

Цього разу вони завітали до Бєлгородської та Брянської областей РФ.

Як доказ перебування в Росії добровольці продемонстрували коротке відео, де вони вночі перебувають біля знака з назвою російського населеного пункту – село Безлюдовка. Воно перебуває у Шебекинському районі Бєлгородської області Росії.

На відео бійці РДК заявляють, що вони вчергове перетнули російський кордон і “Росія скоро буде вільною”.

Читайте також
Російський добровольчий корпус: що відомо про підрозділ
“Бавовна” у Бєлгородській області: в Росії знову помітили РДК

Також вони опублікували відео, яке підписали: “Вдень також працюємо”.

При цьому слід зазначити, що сьогодні вдень у Бєлгородській області Росії було знищено прикордонний пункт.

Напередодні повідомлялося, що в Бєлгородській області в будівлю адміністрації села Головчине кинули боєприпас. Виникла пожежа. Постраждалих немає.

Також представники підрозділу опублікували відео біля села Чуровичи у Климовському районі Брянської області Росії.

На відео бійці заявили, що РДК знову на батьківщині, і те, що “час боротьби за свободу Росії настав”.

Нагадаємо, що 2 березня 2023 року росЗМІ повідомили про те, що нібито “українська ДРГ” проникла до Брянської області РФ та взяла у заручники жителів села Сушани, і там триває бій, у Telegram-каналі Російського добровольчого корпусу з’явилося відеозвернення із бійцями із жовтими стрічками, які кажуть, що “прийшли не як ДРГ”, вони закликають росіян “боротися з путінським режимом”.

В Офісі президента, Держприкордонслужбі та Генштабі ЗСУ також відкидають будь-яку причетність до цієї провокації.

Фото: РДК

Війна в Україні, Розвідка, Росія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Підживлюють пропаганду. Росіяни влаштували у Бахмуті концерт – Маляр
російські окупанти
За провокації у Києво-Печерській лаврі: СБУ оголосила підозру проросійському блогеру
СБУ оголосила підозру проросійському блогеру
Окупанти обстріляли Купʼянськ: двоє жінок зазнали поранень
“Бавовна” у Бєлгородській області: в Росії знову помітили РДК
Під контролем ЗСУ залишається невелика частина Бахмута, йдуть бої – Маляр
Ганна Маляр
Президент Чехії закликав не відмовлятися від зусиль для розгрому РФ в Україні
президент Чехії
Відео
Маляр пояснила, для чого РФ фейки про “загибель” нашого командування

Протягом війни ворог буде зацікавлений у знищенні нашого воєнно-політичного керівництва, тому його безпека має стратегічне значення.

Вадим Карп’як
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (19.05.2023)
“Бавовна” у Бєлгородській області: в Росії знову помітили РДК
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (19.05.2023)
“Бавовна” у Бєлгородській області: в Росії знову помітили РДК
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:30 (19.05.2023)
“Бавовна” у Бєлгородській області: в Росії знову помітили РДК
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:00 (19.05.2023)
“Бавовна” у Бєлгородській області: в Росії знову помітили РДК
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь