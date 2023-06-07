Що відомо про БМП Marder, які Німеччина планує передати Україні: характеристики та особливості

За даними RND, Україна вже отримала від Німеччини 40 бронемашин Marder: 20 – зі складів концерну Rheinmetall і ще 20 – зі складу Бундесверу.

Окрім того, Міноборони Німеччини доручило Rheinmetall підготувати до відправки в Україну ще 20 бойових машин піхоти Marder. Вони мають бути доставлені до кінця липня.

Раніше німецьке видання Der Spiegel повідомляло, що Німеччина може передати Україні від 20 до 40 БМП Marder.

Передання бронемашин вже підтвердив канцлер Німеччини Олаф Шольц 5 січня, але конкретно не уточнив кількість військової техніки, яка надійде до України.

Рішення передати Marder було оголошено на тлі постачання Францією колісних танків AMX-10RC, про що президент Франції Еммануель Макрон оголосив 4 січня.

Що відомо про БМП Marder, які їх технічні характеристики та особливості, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

БМП Marder: що відомо

Marder — німецька гусенична бойова машина піхоти, вироблена німецьким машинобудівним та зброєбудівним концерном Rheinmetall.

Marder – це не новий автомобіль. Насправді це один з найстарших БМП у світі. Але, попри свій вік, він залишається одним з найкращих БМП у світі завдяки балансу швидкості, захисту, вогневої потужності та пропускної здатності.

Цей БМП здатний рухатись зі швидкістю 65 км/год, перевозячи трьох членів екіпажу та шість піхотинців. Marder здатний іти в ногу з німецькими танками Leopard, висадити піхоту посеред перестрілки, а потім підтримати піхоту гарматним вогнем та ракетами.

Також Marder надійний. Особливо якщо порівняти з новими, менш зрілими автомобілями, як-от німецький БМП Puma. Німецька армія нещодавно призупинила придбання сотень Пум і замінила деякі з них старими Marder після того, як 18 Puma, що беруть участь у навчаннях НАТО, одночасно зламалися.

БМП Marder є основною бойовою машиною танко-гренадерських дивізій Бундесверу з 1970-х років. Розробка БМП розпочалась ще у січні 1960 року на основі контракту з Бундесвером, бо треба було замінити БМП HS 30.

Німецький HS.30 у 1958 році був першим автомобілем, який поєднав усі якості сучасних БМП: швидкість, бронезахист, гармата, встановлена на башті, і піхотний відсік із заднім виходом, щоб піхота могла безпечно висадитись із машини під час вогню попереду.

Однак зміни в конструкції HS-30 усунули задній вихід та зробили машину непридатною для використання в бою. Тому німецька армія поспішила замінити HS-30 більш сучасним БМП Marder.

Отож, 7 травня 1971 року перший серійний екземпляр Marder передали війську ФРН, а серійне виробництво тривало до 1975 року.

У 2020 році Бундесвер уклав контракт із Rheinmetall щодо продовження терміну служби цих БМП та їх модернізації. Marder мали отримати новий двигун потужністю понад 750 к.с. (замість 600). Також планувалось, що в 2022-2023 роках концерн почне постачати модернізовані машини та запчастини до них.

Щодо озброєння, то у Marder – це 20-мм автоматична гармата Rheinmetall Mk 20 RH-202. Ця крихітка забезпечує швидкість снаряда до 1 100 м/с та ефективну дальність пострілу до 2-2,5 км.

Гармата має високий темп вогню (800-1000 пострілів за 1 хв), але через відсутність стабілізатора з неї стріляють лише короткими чергами.

Базова бойова машина піхоти Marder має чималу родину:

Marder 1 A1 — встановлено нові систему перископів, нічний приціл Z-59, захисту від ЗМУ, систему подвійного вибору заряджання гармати.

— встановлено нові систему перископів, нічний приціл Z-59, захисту від ЗМУ, систему подвійного вибору заряджання гармати. Marder 1 А1 (+) — тут збільшили боєзапас та скоротили кількість десанту до п’яти осіб.

— тут збільшили боєзапас та скоротили кількість десанту до п’яти осіб. Marder 1 А1 (-) — базова модифікація, але без тепловізора.

— базова модифікація, але без тепловізора. Marder 1 A1A — модифікація A1 без пасивної системи нічного бачення Z-59.

— модифікація A1 без пасивної системи нічного бачення Z-59. Marder 1 A1A3 — модифікація 1 A1 з системою шифрування зв’язку — радіостанцією SEM 80/90.

— модифікація з системою шифрування зв’язку — радіостанцією SEM 80/90. Marder 1 A2 — модифікація 1 A1 з системою стабілізації гармати ІІІ покоління, поліпшено шасі, паливну систему, захисту від ЗМУ, нові системи прицілювання та тепловізорів.

Також радіостанцію SEM 80/90 додали до Marder 1 A1A, 1 A1A2 та 1 A2, і вийшли модифікації Marder 1 A1A4, Marder 1 A1A5 та Marder 1 A2А1.

До особливостей БМП Marder варто віднести броню. Рівень німецького захисту для зброї окупантів досі недосяжний.

До речі, машина досі служить німецьким військовим, а крім ФРН її використовують армії Чилі, Індонезії та Йорданії.

Технічні характеристики

Вага – 33,5 т.

Екіпаж – 3 особи.

Десант – 6-7 осіб.

Двигун – 600 л. с.

Автоматична гармата – 20 мм.

Початкова швидкість снаряда до 1 100 м/с.

Дальність стрілянини – до 2,5 км. Темп стрілянини – до 800-1000 пострілів.

Максимальна швидкість – 65 км/год.

Що стосується вартості БМП Marder, то одна з найбільших німецьких газет-таблоїдів Bild у своєму матеріалі згадала суму від €850 тис. до €1 млн. Це залежить від обладнання бойової машини.

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