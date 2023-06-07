Забороняють евакуацію, погрожують розстрілом. Ситуація в Олешках на Херсонщині критична – МВА

Ситуація у тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині критична. Люди рятуються на дахах, окупанти забороняють евакуацію.

Про це в етері телемарафону Єдині новини повідомила начальниця Олешківської МВА Тетяна Гасаненко.

– Ситуація не просто складна, вона кричуща, тому що станом на зараз близько 80% міста знаходиться під водою. Є населені пункти Олешківської територіальної громади, які затоплені повністю… В Олешках люди перебувають просто на дахах. Хочу зауважити, що деякі будинки руйнуються, йдуть під воду, і в людей немає жодної можливості врятуватись, – сказала вона.

Гасаненко розповіла, що вчора окупанти намагалися створити красиву картинку і біля будівлі ДСНС оголошували “евакуацію”. Водночас дістатись туди з затоплених територій було неможливо, а місцеві, які перебували на ще не затоплених вулицях, просто не знали, чи це справжня евакуація, чи просто картинка для пропаганди.

Начальниця Олешківської МВА додала, що окупанти забороняють навіть евакуюватись власними транспортними засобами.

Окрім того, за спробу спустити на воду човен росіяни погрожують розстрілом на місці.

– Станом на зараз евакуюватися неможливо, врятуватись дуже мало шансів, – наголосила вона.

Наразі ситуація в Олешках швидко змінюється, у місті немає світла та втрачається зв’язок.

У ніч на 6 червня війська РФ підірвали Каховську ГЕС. Україна звертатиметься до міжнародних організацій, щоб врятувати жителів тимчасово захоплених територій на лівому березі Дніпра.

Джерело: телемарафон

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