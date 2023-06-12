Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Ці перелякані очі, це була дуже щемка картина – автор фото про пса, який обіймає ногу волонтера
Застрелив спочатку дружину, потім коханця: що відомо про стрілянину в Одесі
Вірменія не союзник Росії у війні проти України – Пашинян
В Єгипті акула припливла до берега та з’їла російського туриста
Плюнули в обличчя і назвали к*рвою. Маленька українка стала жертвою булінгу в Чехії
Суспільство
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Падають на землю та цілують прапор України: СБУ оприлюднила ексклюзивне відео з обміну полоненими

Падають на землю та цілують прапор України: СБУ оприлюднила ексклюзивне відео з обміну полоненими
Фото: СБУ

Україна звільнила з російського полону ще 95 людей. У списку – воїни ЗСУ, Нацгвардії, а також прикордонники. Серед них – 93 рядових та сержантів, двоє офіцерів.

У Службі безпеки України показали унікальне та чуттєве відео з нашими звільненими захисниками. Деякі з них падали на землю та не могли повірити, що тепер вони вдома.

– Життя кожного українця – найвища цінність! Продовжуємо виконувати задачу повернути всіх. Вона триватиме до того дня, коли в Україну повернеться останній полонений українець, – зазначають у повідомленні.

До своїх родин поїхали полонені з Маріуполя, ЧАЕС, острову Зміїний, з-під Бахмута, а також захисники Азовсталі. Водночас вдалося повернути учасників операції, які летіли на гелікоптері на оточену російськими військами Азовсталь.

В Офісі президента України розповіли, що багато звільнених військових перебували у російському полоні пораненими.

Читайте також
Україна повернула з полону 95 захисників, серед них учасники спецоперації, які летіли на оточену Азовсталь
обмін полоненими

Азовсталь, Бахмут, Війна в Україні, звільнені з полону, Маріуполь, острів Зміїний, СБУ, українські військові
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Коли Україна отримає винищувачі F-16 та чи готові пілоти: Ігнат відповів
Винищувачі F-16
Попередньо, точно в ціль: в окупованому Мелітополі прогриміла серія вибухів
Вибух
Коли бронювання не звільняє чоловіка від служби в армії: пояснення адвоката
Падають на землю та цілують прапор України: СБУ оприлюднила ексклюзивне відео з обміну полоненими
Звільнення трьох населених пунктів у Донецькій області та обмін полоненими: 474-й день війни
Падають на землю та цілують прапор України: СБУ оприлюднила ексклюзивне відео з обміну полоненими
Одноклассники плювали в обличчя: президент Чехії особисто зустрівся з маленькою українкою
Падають на землю та цілують прапор України: СБУ оприлюднила ексклюзивне відео з обміну полоненими
Відео
50 тис. га лісів і 20 тис. тварин під загрозою зникнення: наслідки підриву Каховської ГЕС

Вода не відступає, а екологічні наслідки щодня стають дедалі масштабнішими. Поки весь світ спостерігає, як росіяни здійснюють екоцид  на Херсонщині, прості люди, волонтери разом із поліцейськими та рятувальниками під обстрілами евакуюють місцевих. Як і раніше, найскладніша ситуація на окупованій території, адже там врятувати людей практично неможливо.

Оксана Михайлова
Моряк на псевдо Юг та доброволець Кабан загинули під час евакуації у Херсоні — тіла досі шукають
Падають на землю та цілують прапор України: СБУ оприлюднила ексклюзивне відео з обміну полоненими
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (11.06.2023)
Падають на землю та цілують прапор України: СБУ оприлюднила ексклюзивне відео з обміну полоненими
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (11.06.2023)
Падають на землю та цілують прапор України: СБУ оприлюднила ексклюзивне відео з обміну полоненими
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (11.06.2023)
Падають на землю та цілують прапор України: СБУ оприлюднила ексклюзивне відео з обміну полоненими
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь