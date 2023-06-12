Падають на землю та цілують прапор України: СБУ оприлюднила ексклюзивне відео з обміну полоненими

Україна звільнила з російського полону ще 95 людей. У списку – воїни ЗСУ, Нацгвардії, а також прикордонники. Серед них – 93 рядових та сержантів, двоє офіцерів.

У Службі безпеки України показали унікальне та чуттєве відео з нашими звільненими захисниками. Деякі з них падали на землю та не могли повірити, що тепер вони вдома.

– Життя кожного українця – найвища цінність! Продовжуємо виконувати задачу повернути всіх. Вона триватиме до того дня, коли в Україну повернеться останній полонений українець, – зазначають у повідомленні.

До своїх родин поїхали полонені з Маріуполя, ЧАЕС, острову Зміїний, з-під Бахмута, а також захисники Азовсталі. Водночас вдалося повернути учасників операції, які летіли на гелікоптері на оточену російськими військами Азовсталь.

В Офісі президента України розповіли, що багато звільнених військових перебували у російському полоні пораненими.

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