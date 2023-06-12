Падають на землю та цілують прапор України: СБУ оприлюднила ексклюзивне відео з обміну полоненими
Україна звільнила з російського полону ще 95 людей. У списку – воїни ЗСУ, Нацгвардії, а також прикордонники. Серед них – 93 рядових та сержантів, двоє офіцерів.
У Службі безпеки України показали унікальне та чуттєве відео з нашими звільненими захисниками. Деякі з них падали на землю та не могли повірити, що тепер вони вдома.
– Життя кожного українця – найвища цінність! Продовжуємо виконувати задачу повернути всіх. Вона триватиме до того дня, коли в Україну повернеться останній полонений українець, – зазначають у повідомленні.
До своїх родин поїхали полонені з Маріуполя, ЧАЕС, острову Зміїний, з-під Бахмута, а також захисники Азовсталі. Водночас вдалося повернути учасників операції, які летіли на гелікоптері на оточену російськими військами Азовсталь.
В Офісі президента України розповіли, що багато звільнених військових перебували у російському полоні пораненими.
Вода не відступає, а екологічні наслідки щодня стають дедалі масштабнішими. Поки весь світ спостерігає, як росіяни здійснюють екоцид на Херсонщині, прості люди, волонтери разом із поліцейськими та рятувальниками під обстрілами евакуюють місцевих. Як і раніше, найскладніша ситуація на окупованій території, адже там врятувати людей практично неможливо.Оксана Михайлова