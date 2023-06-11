У Міноборони РФ заявили, що один із кораблів Чорноморського флоту атакували морські безпілотники
У Міністерстві оборони РФ заявили, що за 300 км від тимчасово окупованого Севастополя було атаковано розвідувальний корабель Чорноморського флоту РФ Приазов’я.
Як заявляють у російському відомстві, близько 1:30 корабель відбив атаку шести невідомих морських безпілотників. окупанти звинуватили в атаці Україну. Тим часом Київ це не коментував.
Нагадаємо, наприкінці травня російський корабель-розвідник Іван Хурс був уражений морськими дронами України, пізніше стало відомо, що він полював на системи ППО.
Фото: скриншот із відео
Вода не відступає, а екологічні наслідки щодня стають дедалі масштабнішими. Поки весь світ спостерігає, як росіяни здійснюють екоцид на Херсонщині, прості люди, волонтери разом із поліцейськими та рятувальниками під обстрілами евакуюють місцевих. Як і раніше, найскладніша ситуація на окупованій території, адже там врятувати людей практично неможливо.Оксана Михайлова