У Міноборони РФ заявили, що один із кораблів Чорноморського флоту атакували морські безпілотники

У Міністерстві оборони РФ заявили, що за 300 км від тимчасово окупованого Севастополя було атаковано розвідувальний корабель Чорноморського флоту РФ Приазов’я.

Як заявляють у російському відомстві, близько 1:30 корабель відбив атаку шести невідомих морських безпілотників. окупанти звинуватили в атаці Україну. Тим часом Київ це не коментував.

Нагадаємо, наприкінці травня російський корабель-розвідник Іван Хурс був уражений морськими дронами України, пізніше стало відомо, що він полював на системи ППО.

Фото: скриншот із відео

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