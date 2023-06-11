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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

У Міноборони РФ заявили, що один із кораблів Чорноморського флоту атакували морські безпілотники

У Міноборони РФ заявили, що один із кораблів Чорноморського флоту атакували морські безпілотники

У Міністерстві оборони РФ заявили, що за 300 км від тимчасово окупованого Севастополя було атаковано розвідувальний корабель Чорноморського флоту РФ Приазов’я.

Як заявляють у російському відомстві, близько 1:30 корабель відбив атаку шести невідомих морських безпілотників. окупанти звинуватили в атаці Україну. Тим часом Київ це не коментував.

Нагадаємо, наприкінці травня російський корабель-розвідник Іван Хурс був уражений морськими дронами України, пізніше стало відомо, що він полював на системи ППО.

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Фото: скриншот із відео

Війна в Україні, Дрони, Росія, Чорне море, Чорноморський флот РФ
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Оксана Михайлова
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