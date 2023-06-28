Під його командуванням збили 13 Кинджалів: Зеленський надав звання Героя України Сергію Яременку
Президент Володимир Зеленський надав звання Героя України командиру 96 зенітної ракетної бригади Повітряного командування Центр, полковнику Сергію Яременку. Під його командуванням сили ППО знищили вже 13 аеробалістичних ракет Х-47 Кинджал.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ. Зазначається, що після повномасштабного вторгнення Сергій Яременко очолює бригаду, яка відбиває повітряні атаки Росії у центральних та північних регіонах України.
– Саме зенітники під командуванням Сергія Яременка на позивний Граніт витримали шалені повітряні атаки на Київ у травні-червні, не дозволивши жодній із понад 200 цілей точно вразити об’єкти, та знищили вже 13 “непереможних” аеробалістичних ракет Х-47 Кинджал. Вони освоїли сучасні зенітні ракетні комплекси різних виробників та обійшли теорію ймовірності, все частіше демонструючи 100% результат, – йдеться у повідомленні.
Сам Герой України Сергій Яременко зауважив, що сили протиповітряної оборони рік тому і зараз – це кардинально різні речі. За його словами, це вдається досягти завдяки майстерності зенітників та наданому сучасному озброєнню.
– Впевнений, що увесь спадок СРСР поступово ставатиме історією, а бригада повністю переозброїться сучасною технікою. Переконаний, зараз уже всі зрозуміли, наскільки важливо інвестувати у протиповітряний захист України, – наголосив Яременко.
За даними з відкритих джерел, на початку травня 2023 року Україна вперше збила російську аеробалістичну ракету Кинджал.
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