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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Під його командуванням збили 13 Кинджалів: Зеленський надав звання Героя України Сергію Яременку

Під його командуванням збили 13 Кинджалів: Зеленський надав звання Героя України Сергію Яременку
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський надав звання Героя України командиру 96 зенітної ракетної бригади Повітряного командування Центр, полковнику Сергію Яременку. Під його командуванням сили ППО знищили вже 13 аеробалістичних ракет Х-47 Кинджал.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ. Зазначається, що після повномасштабного вторгнення Сергій Яременко очолює бригаду, яка відбиває повітряні атаки Росії у центральних та північних регіонах України.

– Саме зенітники під командуванням Сергія Яременка на позивний Граніт витримали шалені повітряні атаки на Київ у травні-червні, не дозволивши жодній із понад 200 цілей точно вразити об’єкти, та знищили вже 13 “непереможних” аеробалістичних ракет Х-47 Кинджал. Вони освоїли сучасні зенітні ракетні комплекси різних виробників та обійшли теорію ймовірності, все частіше демонструючи 100% результат, – йдеться у повідомленні.

Сам Герой України Сергій Яременко зауважив, що сили протиповітряної оборони рік тому і зараз – це кардинально різні речі. За його словами, це вдається досягти завдяки майстерності зенітників та наданому сучасному озброєнню.

– Впевнений, що увесь спадок СРСР поступово ставатиме історією, а бригада повністю переозброїться сучасною технікою. Переконаний, зараз уже всі зрозуміли, наскільки важливо інвестувати у протиповітряний захист України, – наголосив Яременко.

За даними з відкритих джерел, на початку травня 2023 року Україна вперше збила російську аеробалістичну ракету Кинджал.

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Війна в Україні, Володимир Зеленський, Герой, ЗСУ, Нагородження, Повітряні сили України, Ракета, українські військові
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