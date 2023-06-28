На Юге оттягиваем силы РФ: Маляр о ситуации на фронте и продвижении ВСУ

Украинские военные выполняют немало задач на фронте, чтобы не допустить продвижения врага и освобождать временно оккупированные Россией территории. Основное направление наступления РФ — это Восток, а на Юге захватчикам приходится обороняться.

В эфире национального телемарафона заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала о движении Сил обороны Украины, а также объяснила, что мешает военным ВСУ двигаться вперед и какие ловушки обустроили российские оккупанты.

— Россияне не будут отдавать так просто те территории, которые они уже захватили. Это будет очень мощное сопротивление с их стороны. Они включают все инструменты, начиная от подрыва дамбы Каховской ГЭС до ядерной риторики, минирования понятно, — пояснила Маляр.

По мнению заместителя министра обороны, важно корректно оценивать наступательные действия. Она отмечает, что это не только измерение километража и количества освобожденных населенных пунктов.

— Военные выполняют немало различных задач. В частности, уменьшение наступательного потенциала врага. Сейчас с этой задачей они справились. Если мы говорим о прошлой неделе, то 110 мест компактного скопления российских военных уничтожили ВСУ. Уничтожено 11 пунктов управления, семь складов российского оружия. Это все должно было двинуться сюда, но уже не пойдет сюда. Не стоит забывать, что основное направление наступления врага — это Восток, где мы должны его останавливать. А на Юге оттягиваем их силы, чтобы они оборонялись, — утверждает заместитель главы МО.

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