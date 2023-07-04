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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Окупанти перетворили хімічний завод Титан у Криму на військову частину – партизани

кримський завод титан

Ситуація на хімічному заводі Титан у кримському Армянську, який російські окупанти фактично перетворили на військову частину, важка.

Про це повідомляє Telegram-канал партизанського руху Атеш.

— РФ фактично перетворила завод на військову частину: на території стоять системи ППО, розміщені значні сили Росгвардії, все повністю заміновано, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що працівників Титану масово звільняють, а виробництво практично зупинене.

В Атеш додають, що російські окупанти мають намір зробити з хімічного підприємства Титан оборонну позицію.

— Вони готові шантажувати весь світ та Україну новою екологічною катастрофою. На місцеве населення та екологію їм начхати. Гидкі варвари, – додають в Атеш.

Наприкінці травня повідомлялося, що російські окупанти почали мінувати кримський завод Титан біля міста Армянськ. Зазначалося, що в такий спосіб вони хочуть зупинити контрнаступ ЗСУ і звинуватити Україну в “екологічному тероризмі”.

Джерело: Атеш

Фото: Wikipedia

Армянськ, Війна в Україні, Крим, Російська агресія
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