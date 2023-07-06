Є загиблий, серед поранених 10-річний хлопчик: РФ вдарила по Білозерській громаді

Російські війська атакували селища у Білозерській громаді Херсонської області, внаслідок чого загинув 58-річний чоловік і ще щонайменше шестеро людей поранені.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора. За уточненими даними, 5 липня 2023 року близько 19:00 окупанти обстріляли селища у Білозерській громаді.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак зазначив, що внаслідок атаки 58-річний чоловік дістав травми, несумісні із життям. Під час обстрілу він перебував у гаражі. У самому будинку спалахнула пожежа.

Щонайменше шестеро цивільних зазнали поранень, серед них 10-річний хлопчик і 56-річна жінка.

Наразі тривають першочергові заходи для фіксування злочину, скоєного армією країни-агресора Російської Федерації.

За процесуального керівництва Олешківської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

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