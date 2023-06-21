Вплине на функціонування реакторів. Експертка розповіла, чим загрожує замінування ставка-охолоджувача ЗАЕС

Після окупації Росією Запорізької атомної електростанції окупанти неодноразово наражали на небезпеку цілісність і функціонування АЕС.

Ситуація погіршилась через підрив росіянами Каховської ГЕС, оскільки після зниження рівня води до 12,7 м станція вже не зможе перекачувати воду з водосховища до охолоджувальних резервуарів.

Напередодні начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що російські окупанти додатково замінували ЗАЕС. Зокрема, ставок-охолоджувач.

До яких наслідків може привести підрив ставка-охолоджувача ЗАЕС – у матеріалі Фактів ICTV.

Як повідомила екологиня, директорка Центру екологічного консалтингу та аудиту Оксана Волоско-Демків, якщо підірвуть ставок-охолоджувач, це матиме безпосередній вплив і ризик для безпечного стану реакторів ЗАЕС.

– Вони всі – пов’язані структури, без ставка-охолоджувача не можуть нормально і безпечно функціонувати атомні реактори. Тобто, це як один зі складових елементів цілої системи. Якщо вивести його з ладу, відповідно, вплив може бути непередбачуваний та непрогнозований і на інші структури. Тим більше, що від вибуху вони можуть так само постраждати, – каже екологиня.

Вона нагадала, що хоча наразі всі шість реакторів перебувають у так званому холодному режимі, все одно необхідна вода для того, щоб підтримувати цей режим.

Експертка вказує, що якщо Чорнобильська катастрофа – це була аварія на одному енергоблоці, ЗАЕС – це, відповідно, потенційна аварія на шести енергоблоках.

За її словами, наслідки можуть бути різні, зокрема радіоактивне забруднення, вибух та зараження великих територій.

Водночас Оксана Волоско-Демків не береться прогнозувати, яка саме територія може бути забруднена у разі потенційного підриву, адже це залежить від величини руйнування, що саме буде виведене з ладу, напрямку вітру тощо.

Екологиня також наголошує на важливості того, щоб міжнародні структури, як-от МАГАТЕ, почали діяти відповідно до свого мандату та домоглися демілітаризації Запорізької АЕС. Адже наразі окупанти наражають на небезпеку не лише Україну, а й інші держави.

Раніше у коментарі Фактам ICTV голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко розповіла, що якщо російські військові спровокують аварію на ЗАЕС, то ситуація може бути подібною до аварії на японській АЕС у Фукусімі у 2011 році, коли катастрофу спричинили землетрус і цунамі.

Якщо ЗАЕС втратить усі джерела електропостачання – розпочнеться плавлення ядерного палива. І, як результат, можливий викид радіоактивних речовин.

Найгірші наслідки виникнуть, якщо російські війська проб’ють оболонку в усіх енергоблоках Запорізької АЕС, зачепивши реактор. Якщо на ЗАЕС вибухне реактор, то відбудеться викид ядерного палива і таких радіоактивних речовин, як стронцій-90, йод-131 і цезій-137.

У разі ядерного вибуху на ЗАЕС площа потенційно забруднених територій може сягнути 2 млн кв. км. Наприклад, потенційно забруднені території після аварії на ЧАЕС становили 200 тис. кв. км. Площа зони відчуження довкола Запорізької АЕС може становити близько 30 тис. кв. км – це майже вдесятеро більше, ніж Чорнобильська зона.

Майже вся територія Запорізької області може стати непридатною для проживання протягом сотні років. Радіаційного впливу можуть зазнати 1 млн людей (після аварії на ЧАЕС – 600 тис.).

Фото: Енергодар

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