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Суспільство
Владислава Ткаченко, редакторка стрічки

Руслан Шостак витратив близько 500 млн грн на два гуманітарних проєкти

Співвласник мереж EVA та VARUS Руслан Шостак

Delo.ua опублікувало історії найбільших бізнесменів країни про допомогу ЗСУ та Україні під час війни.

Руслан Шостак, засновник і співвласник мереж EVA і VARUS, витратив близько 500 млн грн на два важливі проєкти гуманітарної допомоги.

Перший проєкт – Дитинство без війни, в який бізнесмен інвестував приблизно 400 млн грн, дозволив евакуювати понад 2 700 дітей-сиріт разом з їхнім супроводом до Туреччини.

Другий проєкт — ГЕРОЙCAR. Для нього Руслан Шостак закупив 270 автомобілів на понад 100 млн грн, та планує передати ЗСУ ще 1 тис. пікапів.

Про це йдеться у матеріалі Дело, де видання опублікувало пʼять історій допомоги Україні від найбільших підприємців країни.

Серед них також засновник та СЕО агропромхолдингу Астарта-Київ Віктор Іванчик, власник SCM, Метінвест та ДТЕК, а також президент ФК Шахтар Рінат Ахметов, співвласник компанії Kernel Андрій Веревський та співвласник порту TIS Андрій Ставніцер.

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Війна в Україні, громадські проекти, ЗСУ
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