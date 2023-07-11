Руслан Шостак витратив близько 500 млн грн на два гуманітарних проєкти

Delo.ua опублікувало історії найбільших бізнесменів країни про допомогу ЗСУ та Україні під час війни.

Руслан Шостак, засновник і співвласник мереж EVA і VARUS, витратив близько 500 млн грн на два важливі проєкти гуманітарної допомоги.

Перший проєкт – Дитинство без війни, в який бізнесмен інвестував приблизно 400 млн грн, дозволив евакуювати понад 2 700 дітей-сиріт разом з їхнім супроводом до Туреччини.

Другий проєкт — ГЕРОЙCAR. Для нього Руслан Шостак закупив 270 автомобілів на понад 100 млн грн, та планує передати ЗСУ ще 1 тис. пікапів.

Про це йдеться у матеріалі Дело, де видання опублікувало пʼять історій допомоги Україні від найбільших підприємців країни.

Серед них також засновник та СЕО агропромхолдингу Астарта-Київ Віктор Іванчик, власник SCM, Метінвест та ДТЕК, а також президент ФК Шахтар Рінат Ахметов, співвласник компанії Kernel Андрій Веревський та співвласник порту TIS Андрій Ставніцер.

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