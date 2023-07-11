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Політика Статті
Статті
Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Ігор Рейтерович, Політолог, політичний консультант

Запрошення України до НАТО та гарантії безпеки: чого чекати Україні від саміту у Вільнюсі

саміт НАТО
Фото: Факти ICTV

Сьогодні, 11 липня, у Вільнюсі стартує черговий саміт Організації Північноатлантичного договору. Київ розраховує отримати запрошення приєднатися до НАТО з “відкритою датою”.

23 із 31 країни-члена НАТО вже висловили свою підтримку інтеграції України в НАТО. Проте президент США Джо Байден все ж наголошує на необхідності виконання умов для вступу і говорить, що зараз Україна не готова. У відповідь експредставник Державного департаменту США Курт Волкер розкритикував позицію Байдена, наголосивши, що це не Україна не готова до вступу, це НАТО не готове прийняти Україну.

У Німеччини свої побоювання – наприклад, що приєднання України до блоку переросте у війну НАТО з Росією. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вважає, що умови вступу України можна буде визначити лише після війни.

А ось колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен, навпаки, впевнений, що приєднання України лише посилить блок. І не потрібно тут боятися якихось червоних ліній щодо Росії.

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Запрошення України до НАТО та гарантії безпеки: чого чекати Україні від саміту у Вільнюсі

Президент України Володимир Зеленський налаштований рішуче – він очікує, що Київ отримає запрошення та гарантії безпеки на період, поки він не є членом блоку. За словами президента, це буде важливий меседж – що НАТО не боїться Росії.

На саміті у Вільнюсі програма мінімум для України складатиметься з трьох частин, наголошує у коментарі Фактам ICTV політолог Ігор Рейтерович.

Першою складовою є політична воля країн блоку щодо того, що Україна обов’язково приєднається до НАТО після завершення війни та виконання необхідних вимог. Про це раніше заявляв і прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте.

– Але ця політична заява повинна прозвучати. Тобто, не просто слова про “відкриті двері”, а те, що в НАТО підтримують Україну і вона обов’язково стане членом союзу, як тільки закінчиться війна, – заявив Ігор Рейтерович.

За його словами, заява на саміті у Вільнюсі буде потужним сигналом Росії, що процес приєднання України триватиме, а після завершення війни наша держава стане повноцінним членом Організації Північноатлантичного договору.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк впевнений, що на саміті чітко зафіксують майбутнє членство України, що ми є невіддільною частиною загальноєвропейської безпекової архітектури. А голова Офісу президента Андрій Єрмак наголошує, що Україна прагне отримати чітке запрошення за спрощеною процедурою.

Такої ж думки дотримується Крістоф Гойсен, голова Мюнхенської конференції з безпеки. За його словами, на саміті Україна має отримати від союзників сигнал про те, що вона “належить до євроатлантичної родини” й отримає запрошення, щойно дозволять обставини.

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Другий момент на саміті НАТО – це обговорення переліку конкретних кроків, які Україна повинна виконати, навіть паралельно з війною, щоб отримати статус країни-члена НАТО. Це те, на чому неодноразово наголошував американський президент Джо Байден. Тут йдеться і про боротьбу з корупцією, і реформування силового блоку – спецслужб, посилення громадського та парламентського контролю над діяльністю силовиків.

Ігор Рейтерович наголосив, що список кроків для вступу в НАТО не є для України чимось надскладним, адже значна кількість цих кроків є аналогічними для вступу до Європейського Союзу.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що під час саміту країни НАТО зроблять Україну навіть сильнішою та представлять бачення щодо її майбутнього в блоці.

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Третім і найголовнішим моментом для України на саміті в Вільнюсі є гарантії безпеки для нас на той період, доки ми не станемо повноправним членом НАТО.

На сьогодні відомо, що чотири країни готові надати такі гарантії: Німеччина, Франція, Велика Британія та Сполучені Штати. Вони нададуть гарантії на певний період у кілька років. Тільки гарантії не стосуватимуться лише періоду війни чи періоду активних бойових дій.

Гарантії стосуватимуться військово-технічної, фінансової підтримки, обміну розвідувальною інформацією, навчання наших військових тощо. Гарантії безпеки не є замінником інтеграції України в НАТО.

– Це паралельний процес, який дозволить Україні впевнено готуватися до вступу в НАТО і завершувати війну та перемогти Російську Федерацію, – заявив політичний експерт.

Ігор Рейтерович наголошує, що безпекові гарантії мають тривати впродовж багатьох років, адже після закінчення війни Україні впродовж значного часу доведеться утримувати велику армію і бути готовими до можливої нової агресії РФ.

Крім того, гарантії безпеки можуть тривати навіть тоді, коли Україна почне процес інтеграції в НАТО, або й навіть буде членом блоку. Зараз деякі країни НАТО, наприклад, Польща, мають окремі відносини зі Сполученими Штатами й отримують від США додаткову військову допомогу.

Політолог Ігор Рейтерович вважає, що перелічені вище три пункти – це той мінімум, на який Україна очікує від саміту. Все, що більше, буде для нас приємним бонусом.

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Запрошення України до НАТО та гарантії безпеки: чого чекати Україні від саміту у Вільнюсі

Наприклад, можуть бути позитивні зрушення щодо процесу передання нам бойових літаків.

Варто нагадати, що рішення про надання Україні американських касетних боєприпасів викликало занепокоєння в деяких країнах, наприклад, Великій Британії. Та з іншого боку, це може бути потужним аргументом, чому треба пришвидшити передання бойових літаків і далекобійних ракет.

Цілком можливо, що на саміті можуть заявити про розширення коаліції літаків, або ж у гарантіях безпеки пропишуть чіткі умови передання Україні винищувачів.

Чи вплинуть на дії Путіна рішення саміту НАТО?

На думку Ігоря Рейтеровича, якими б не були рішення країн-членів блоку, російський диктатор Володимир Путін продовжуватиме війну проти України. Він вважає, що має час і може перемогти.

Але що чіткішими та жорсткішими будуть ці рішення, то сильнішим буде сигнал не так Путіну, як так званим російським елітам, що підтримка України лише посилиться.

– Наприклад, будуть рішення про гарантії безпеки упродовж п’яти років. Тоді російські еліти мають зрозуміти, чи готові вони до того, що Росія буде ще п’ять років воювати, витрачати колосальні гроші, пірнати в санкції? – заявив політолог.

Це має бути потужним сигналом для росіян, що у підсумку війна в Україні Росію заведе у безвихідь, тож варто думати про переговори.

Ігор Рейтерович вважає, що на Заході багато хто на Путінові поставив хрест – щодо переговорів із ним. Президент Росії, звісно, хоче певний договір про перемир’я, але лише на своїх умовах.

Ще один важливий момент – в Росії взагалі можуть заявити, що чхати вони хотіли на рішення НАТО і будуть воювати стільки, скільки захочуть. За словами експерта, Росія у звичній для себе манері в інформаційному просторі намагатиметься ще й знецінити рішення на саміті НАТО.

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Та все-таки укладення гарантій безпеки між Україною і чотирма країнами НАТО на три чи п’ять років покаже, що, попри все, ми отримуватимемо зброю, техніку тощо. Це змусить російські еліти задуматися, може, варто закінчувати війну.

Тому Україні на саміті в Вільнюсі треба робити все можливе, щоб отримати максимальні гарантії, максимальні преференції для себе.

Слід наголосити, що за останніми результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології, 89% українців виступають за членство України в НАТО.

Війна в Україні, Вільнюс, Саміт НАТО, Україна-НАТО
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