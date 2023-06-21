Потрібно ставитися до електроенергії, як і взимку: в Yasno попередили про можливий дефіцит

Літній пік споживання електроенергії виникає у момент увімкнення кондиціонерів.

Про це в ефірі телеканалу Київ 24 заявив гендиректор Yasno Сергій Коваленко.

Тож він рекомендує не вмикати кондиціонери у пікові години споживання з 19:00 до 22:00, так само, як ми не користувалися потужними електроприладами взимку.

– У нас зараз дуже спекотно на Київщині, і ми вмикаємо кондиціонери. Це називається літній пік. На мій погляд, споживачам потрібно влітку ставитися до електроенергії, як і взимку. Тобто намагатися не використовувати у ці пікові години кондиціонери, – каже Коваленко.

Гендиректор Yasno додав, що зараз не можна сказати точно, чи будуть відключення електроенергії, чи ні, оскільки пік споживання неможливо спрогнозувати.

– Будуть відключення чи ні, я не думаю, що хтось може спланувати, тому що пік дуже важко прогнозувати, – підкреслив він.

Раніше в Укренерго вже попереджали про можливий дефіцит електроенергії влітку.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.