Зміни в екології й відсутність води: навіщо потрібна відбудова Каховської ГЕС

Відновлення дамби Каховської гідроелектростанції є надважливим для Херсонської та Дніпропетровської областей, а також всього південного регіону України.

Про це заявив заступник очільника Херсонської обласної ради Юрій Соболевський у коментарі українським журналістам.

За його словами, відбудова греблі має велике значення для відновлення економічної діяльності Херсонської області, зокрема, роботи аграріїв.

– Підірвавши Каховську ГЕС, окупанти фактично знищили систему зрошення. Всі канали на Херсонщині залежать переважно від рівня води в Каховському водосховищі. Зараз вони не можуть функціювати. Вони не відновлять роботу, поки не буде відбудована Каховська дамба, – звернув увагу він.

Якщо не відбудувати нову Каховську ГЕС, тоді на значній частині території відбудуться зміни в екології, а проживання людей тут буде некомфортним через нестачу води. Саме через ці причини необхідно реалізувати проєкт будівництва ГЕС.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна має плани відновити Каховську дамбу. За словами глави держави, необхідно забезпечити водою людей, які живуть тут. Проте відбудова Каховської ГЕС коштуватиме значну суму грошей.

Джерело : 24 канал

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