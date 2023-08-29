Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні Статті
Дев’ята річниця кривавого серпня: головні факти про Іловайський котел
Як дізнатися, чи готовий паспорт громадянина України онлайн – інструкція
Помилка – це єдиний варіант: як могла статися авіакатастрофа, в якій загинули Джус, Проказін і Мінка
Усик переміг Дюбуа технічним нокаутом у дев’ятому раунді
Усик – Дюбуа: букмекери назвали фаворита бою
Суспільство
Анна Голішевська, редакторка стрічки

Як закрити ФОП офлайн: покрокова інструкція

фоп
Фото: Unsplash

Через повномасштабну війну уряд впровадив ряд пільг для ФОПів. Наприклад, звільнили від сплати деяких податків, як от сплата ЄСВ та дозволив сплачувати 2% з обороту. Але дехто припинив свою підприємницьку діяльність через те, що виникла потреба у закритті ФОПу. Як закрити ФОП офлайн та онлайн – читайте в матеріалі.

Як закрити ФОП: швидкий спосіб

Податковий консультант Ірина Кухоль стверджує, що найперше, що потрібно зробити перед закриттям ФОП – це перевірити наявність штрафів та заборгованостей по єдиному податку. Його ви повинні сплатити за останній місяць, в якому ви закриваєтесь. Також потрібно перевірити, чи подана у вас звітність за останні три роки.

Далі дотримуйтеся покрокової інструкції:

  1. Скасуйте всі ліцензії, форми №20-ОПП та касовий апарат.
  2. Подайте заяву через портал Дія.
  3. Після того, як вашу заяву про закриття підтвердять, подайте ліквідаційний звіт.
  4. Закрийте підприємницький рахунок та візьміть банківську виписку в паперовому вигляді за останні 3 роки, адже після закриття рахунку у вас вже не буде доступу до свого підприємницького рахунку.

Як закрити ФОП офлайн: основні моменти

Для того, щоб закрити ФОП офлайн, в першу чергу подайте заяву в Центрі надання адміністративних послуг. Візьміть з собою ідентифікаційний код. Заяву надішліть поштою, однак підпис на ній має бути завірений нотаріально. Перед цим сплатіть всі податки та надайте звітність.

Читайте також
Чи потрібно ФОПу вести військовий облік найманих працівників – відповідь адвоката
Паспорт України, війна, документи, військовий облік, призов, військовозобовʼязаний

бізнес в Україні, Поради, ФОП
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Як оформити дитину війни: покрокова інструкція
Документи
Ніхто не знищить, держава захистить: Зеленський запропонував створити єдиний орган з перевірок бізнесу
Як закрити ФОП офлайн: покрокова інструкція
Через банкомат, в магазині чи на касі в банку: як зняти гроші без картки
Гроші, гривні, виплати, податки
Вручення повістки на вулиці 2023: що робити та як діяти, якщо силою відвезли в ТЦК
Паспорт громадянина України
Ігри
Відео
Яка кількість F-16 змінить хід війни: розповідає найсмертоносніший американський пілот Ден Гемптон

Військовий наголошує: навіть 42 літаки, які пообіцяли Нідерланди - це в 42 рази краще, ніж нічого. І отримавши F-16, Україна поступово почне воювати з агресором у повітрі на рівних.

Наталя Луценко
Новини Факти ICTV – випуск новин за 00:00 (29.08.2023)
Як закрити ФОП офлайн: покрокова інструкція
Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:30 (28.08.2023)
Як закрити ФОП офлайн: покрокова інструкція
Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:00 (28.08.2023)
Як закрити ФОП офлайн: покрокова інструкція
Новини Факти ICTV – випуск новин за 22:30 (28.08.2023)
Як закрити ФОП офлайн: покрокова інструкція
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь