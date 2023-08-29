Як закрити ФОП офлайн: покрокова інструкція

Через повномасштабну війну уряд впровадив ряд пільг для ФОПів. Наприклад, звільнили від сплати деяких податків, як от сплата ЄСВ та дозволив сплачувати 2% з обороту. Але дехто припинив свою підприємницьку діяльність через те, що виникла потреба у закритті ФОПу. Як закрити ФОП офлайн та онлайн – читайте в матеріалі.

Як закрити ФОП: швидкий спосіб

Податковий консультант Ірина Кухоль стверджує, що найперше, що потрібно зробити перед закриттям ФОП – це перевірити наявність штрафів та заборгованостей по єдиному податку. Його ви повинні сплатити за останній місяць, в якому ви закриваєтесь. Також потрібно перевірити, чи подана у вас звітність за останні три роки.

Далі дотримуйтеся покрокової інструкції:

Скасуйте всі ліцензії, форми №20-ОПП та касовий апарат. Подайте заяву через портал Дія. Після того, як вашу заяву про закриття підтвердять, подайте ліквідаційний звіт. Закрийте підприємницький рахунок та візьміть банківську виписку в паперовому вигляді за останні 3 роки, адже після закриття рахунку у вас вже не буде доступу до свого підприємницького рахунку.

Як закрити ФОП офлайн: основні моменти

Для того, щоб закрити ФОП офлайн, в першу чергу подайте заяву в Центрі надання адміністративних послуг. Візьміть з собою ідентифікаційний код. Заяву надішліть поштою, однак підпис на ній має бути завірений нотаріально. Перед цим сплатіть всі податки та надайте звітність.

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