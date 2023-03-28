Зросли майже на 20%: Шмигаль назвав середній розмір пенсій після індексації
Індексація пенсій охопила цього року понад 10 млн українців. Після підвищення середній розмір виплат пенсіонерам становить 5,2 тис. грн.
Про це розповів сьогодні на засіданні уряду прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
Він нагадав, що, попри складну економічну ситуацію в Україні, Кабінет міністрів провів уже другу індексацію пенсій за час повномасштабної війни.
За результатами індексації, яка стартувала з 1 березня, виплати пенсіонерам зросли майже на 20%.
– Індексація торкнулася 10,5 млн українських пенсіонерів. Середній розмір підвищення склав майже 600 грн. Тепер середній розмір пенсії в Україні складає 5 200 грн, – наголосив Шмигаль.
Він запевнив, українським пенсіонерам уже виплатили всі пенсії за березень.
У рамках індексації також відбулося підвищення виплат військовим пенсіонерам та ліквідаторам аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Середній розмір підвищення виплат для цих категорій громадян перевищив 1 тис. грн.
Як відомо, мінімальна сума, на яку зросли пенсії українців з 1 березня, становить 100 грн. Якщо розмір підвищення не досягає 100 грн, встановлюється щомісячна доплата до пенсії в сумі, якої не вистачає.
Верхню межу індексації пенсій обмежили сумою 1,5 тис. грн, тобто це максимальна сума, на яку могли зрости виплати.
Джерело: Telegram-канал Дениса Шмигаля