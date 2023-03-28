Березень, 28 в 17:23

Індексація пенсій охопила цього року понад 10 млн українців. Після підвищення середній розмір виплат пенсіонерам становить 5,2 тис. грн.

Про це розповів сьогодні на засіданні уряду прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Він нагадав, що, попри складну економічну ситуацію в Україні, Кабінет міністрів провів уже другу індексацію пенсій за час повномасштабної війни.

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За результатами індексації, яка стартувала з 1 березня, виплати пенсіонерам зросли майже на 20%.

– Індексація торкнулася 10,5 млн українських пенсіонерів. Середній розмір підвищення склав майже 600 грн. Тепер середній розмір пенсії в Україні складає 5 200 грн, – наголосив Шмигаль.

Він запевнив, українським пенсіонерам уже виплатили всі пенсії за березень.

У рамках індексації також відбулося підвищення виплат військовим пенсіонерам та ліквідаторам аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Середній розмір підвищення виплат для цих категорій громадян перевищив 1 тис. грн.

Як відомо, мінімальна сума, на яку зросли пенсії українців з 1 березня, становить 100 грн. Якщо розмір підвищення не досягає 100 грн, встановлюється щомісячна доплата до пенсії в сумі, якої не вистачає.

Верхню межу індексації пенсій обмежили сумою 1,5 тис. грн, тобто це максимальна сума, на яку могли зрости виплати.

Джерело: Telegram-канал Дениса Шмигаля