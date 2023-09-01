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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Початок осені порадує теплом: якою буде погода у вересні

Погода на вересень 2023
Фото: Pixabay

У вересні середня місячна температура очікується на рівні +15 +19, а в  Карпатах +12 +13, що на 1-2 градуси перевищує норму для першого місяця осені.

До того ж, за прогнозами синоптиків, буде доволі суха погода, аномальних опадів не передбачається.

Місячна кількість опадів на рівні 34-70 мм, а в Карпатах 87-100 мм, яка передбачається на вересень – в межах норми.

Згідно з багаторічними спостереженнями за погодою, бували роки, коли початок осені в Україні більше нагадував літо – фіксувалася температура до +33 +38,8 градусів, а в гірських районах місцями +24 +32.

Проте бував вересень і аномально холодним – із 8-градусним морозом. На півдні  Херсонської та Запорізькій областей фіксували місцями від 0 до +1, в Криму +1 +5,5.

В Укргідрометцентрі зауважують, що заморозки у повітрі зазвичай фіксуються у другій та третій декадах вересня, в Карпатах, на північному сході країни, у Черкаській та Кіровоградській областях – у першій.

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Джерело: Укргідрометцентр
осінь, Погода, Погода в Україні, Прогноз погоди
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