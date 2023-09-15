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Юлія Соколова, редакторка стрічки

Енергобезпека та атаки РФ: Київ пропонує знову скликати Раду Україна – НАТО

Ольга Стефанішина і Єнс Столтенберг

Офіційний Київ пропонує скликати Раду Україна НАТО для обговорення енергобезпеки, оскільки РФ під час опалювального сезону може вдатися до нових терористичних атак.

Про це йшлося на зустрічі віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної та генсека НАТО Єнса Столтенберга.

Переговори відбулися 14 вересня, у штаб-квартирі блоку в Брюсселі.

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Стефанішина і Столтенберг обговорили виконання рішень Вільнюсського саміту НАТО та нагальні потреби для відсічі повномасштабній агресії РФ.

– З огляду на можливу активізацію російських атак на енергетичний комплекс України, Ольга Стефанішина запропонувала найближчим часом провести засідання Ради Україна НАТО з питань енергетичної безпеки, – наголосили в Кабміні.

Крім того, обговорювалася структура і формат адаптованої Річної національної програми. На підставі цього документа має оцінюватися прогрес України у впровадженні стандартів НАТО на шляху до членства.

Стефанішина розповіла про бачення України. За її словами, Річна національна програма повинна бути стислою, з конкретними критеріями, які б охоплювали ключові реформи.

Окремо обговорювалися Дорожня карта взаємосумісності України та НАТО, а також нагальні потреби в озброєнні (системи ППО, танки, важка бронетехніка, боєприпаси, винищувачі F-16).

Як відомо, Раду Україна – НАТО було створено на Вільнюському саміті в липні 2023 року. Цей орган має координувати відносини України та НАТО.

Раніше схожі функції виконувала Комісія Україна – НАТО. Однак новий формат співпраці дає нашій країні більше можливостей для взаємодії з військовим блоком “на рівних”.

У липні відбулося перше засідання Ради Україна – НАТО, присвячене виходу РФ із Чорноморської зернової ініціативи.

Тепер же Київ хоче зібрати цей орган для розгляду ситуації в енергетиці. За прогнозом української розвідки, війська РФ можуть завдавати комбінованих ударів по Україні цієї осені.

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Енергобезпека та атаки РФ: Київ пропонує знову скликати Раду Україна – НАТО

Фото: Ольга Стефанішина

Джерело: Урядовий портал
Єнс Столтенберг, Війна в Україні, Енергетика, НАТО, Ольга Стефанішина, Опалювальний сезон, Ракетні удари Росії, Україна-НАТО
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