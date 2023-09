Енергобезпека та атаки РФ: Київ пропонує знову скликати Раду Україна – НАТО

Офіційний Київ пропонує скликати Раду Україна – НАТО для обговорення енергобезпеки, оскільки РФ під час опалювального сезону може вдатися до нових терористичних атак.

Про це йшлося на зустрічі віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної та генсека НАТО Єнса Столтенберга.

Переговори відбулися 14 вересня, у штаб-квартирі блоку в Брюсселі.

Стефанішина і Столтенберг обговорили виконання рішень Вільнюсського саміту НАТО та нагальні потреби для відсічі повномасштабній агресії РФ.

Крім того, обговорювалася структура і формат адаптованої Річної національної програми. На підставі цього документа має оцінюватися прогрес України у впровадженні стандартів НАТО на шляху до членства.

Стефанішина розповіла про бачення України. За її словами, Річна національна програма повинна бути стислою, з конкретними критеріями, які б охоплювали ключові реформи.

Окремо обговорювалися Дорожня карта взаємосумісності України та НАТО, а також нагальні потреби в озброєнні (системи ППО, танки, важка бронетехніка, боєприпаси, винищувачі F-16).

W/@NATO SecGen @jensstoltenberg discussed implementation of #NATOSummit decisions. Have a clear joint understanding of the next steps, incl on the adapted Annual National Program, full launch of ????????NATO Council & achieving full interoperability.

Special focus on????????urgent war needs pic.twitter.com/cxInw1dNEz

— Olga Stefanishyna (@StefanishynaO) September 14, 2023