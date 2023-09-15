Енергобезпека та атаки РФ: Київ пропонує знову скликати Раду Україна – НАТО
Офіційний Київ пропонує скликати Раду Україна – НАТО для обговорення енергобезпеки, оскільки РФ під час опалювального сезону може вдатися до нових терористичних атак.
Про це йшлося на зустрічі віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної та генсека НАТО Єнса Столтенберга.
Переговори відбулися 14 вересня, у штаб-квартирі блоку в Брюсселі.
Стефанішина і Столтенберг обговорили виконання рішень Вільнюсського саміту НАТО та нагальні потреби для відсічі повномасштабній агресії РФ.
– З огляду на можливу активізацію російських атак на енергетичний комплекс України, Ольга Стефанішина запропонувала найближчим часом провести засідання Ради Україна – НАТО з питань енергетичної безпеки, – наголосили в Кабміні.
Крім того, обговорювалася структура і формат адаптованої Річної національної програми. На підставі цього документа має оцінюватися прогрес України у впровадженні стандартів НАТО на шляху до членства.
Стефанішина розповіла про бачення України. За її словами, Річна національна програма повинна бути стислою, з конкретними критеріями, які б охоплювали ключові реформи.
Окремо обговорювалися Дорожня карта взаємосумісності України та НАТО, а також нагальні потреби в озброєнні (системи ППО, танки, важка бронетехніка, боєприпаси, винищувачі F-16).
W/@NATO SecGen @jensstoltenberg discussed implementation of #NATOSummit decisions. Have a clear joint understanding of the next steps, incl on the adapted Annual National Program, full launch of ????????NATO Council & achieving full interoperability.
Special focus on????????urgent war needs pic.twitter.com/cxInw1dNEz
— Olga Stefanishyna (@StefanishynaO) September 14, 2023
Як відомо, Раду Україна – НАТО було створено на Вільнюському саміті в липні 2023 року. Цей орган має координувати відносини України та НАТО.
Раніше схожі функції виконувала Комісія Україна – НАТО. Однак новий формат співпраці дає нашій країні більше можливостей для взаємодії з військовим блоком “на рівних”.
У липні відбулося перше засідання Ради Україна – НАТО, присвячене виходу РФ із Чорноморської зернової ініціативи.
Тепер же Київ хоче зібрати цей орган для розгляду ситуації в енергетиці. За прогнозом української розвідки, війська РФ можуть завдавати комбінованих ударів по Україні цієї осені.
Фото: Ольга Стефанішина
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Майбутнє вирішується в Україні – назва цьогорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії. До Києва вихідними з’їхалися світові лідери: політики, бізнесмени, економісти, історики, філософи та активісти. На два дні вони поринули у дискусії про те, якою має бути перемога України і як її пришвидшити. Основні критерії перемоги: без поступок територією, повернення полонених та викрадених дітей, засудження воєнних злочинців та членство в ЄС та НАТО.Наталя Луценко