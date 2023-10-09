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Суспільство
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Метеорологічний рекорд: осінь прийшла в Київ на два тижні пізніше за кліматичну норму

осінь у Києві, Київ
Фото: УНІАН

У цьому році метеорологічна осінь у Києві розпочалася  2 жовтня, це більше ніж на два тижні пізніше за кліматичну норму.

За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, середньодобова температура повітря цього дня знизилась нижче +15 градусів і дорівнювала +13,9°C. 

Як зазначають метеорологи, найраніше метеорологічна осінь у Києві наставала у 1993 році – 25 серпня, а найпізніше – 15 жовтня у 2020 році.

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Також повідомляється, цьогорічне метеорологічне літо, яке розпочалось 13 травня, закінчилось  1 жовтня і загалом тривало 142 дні. 

Найдовшим літо було у 2012 році – 166 днів, а найкоротшим у 1990 році – 88 днів.

Напередодні ми розповідали, що найближчими днями в Україні похолодає. Зокрема, у понеділок, 9 жовтня, вночі очікується +1 +6, на поверхні ґрунту, а в Карпатах і в повітрі, заморозки від 0 до -5 градусів.

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