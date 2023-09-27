Статус біженця й тимчасовий захист ЄС: у ДМС пояснили, у чому різниця

Наразі за кордоном від війни рятуються близько 8 млн українців.

Такими є дані Агентства ООН у справах біженців.

До слова, голова Державної міграційної служби України Наталія Науменко вважає ці цифри дещо завищеними.

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Не згодна очільниця ДМС також і з тим, що в ООН цих українців називають біженцями.

– Ми таких українців вважаємо не біженцями, а людьми, які вимушено виїхали з України, – наголосила в інтерв’ю Цензор.НЕТ Наталія Науменко.

Очільниця ДМС України додає: колеги з міграційних служб інших країн підтримують її прохання не вважати таких громадян біженцями й не створювати програми для їхньої інтеграції в країні перебування.

За словами Наталії Науменко, майже всі громадяни, які вимушено виїхали з України, мають статус тимчасового захисту в країнах, де вони перебувають.

У чому полягає різниця між статусом біженця й тимчасовим захистом у Європі, читайте в поясненні від Центру протидії дезінформації при РНБО України та Асоціації юристок України ЮрФем.

Статус біженця

Згідно з Дублінською конвенцією, статус біженця надається у першій країні, кордон якої особа перетнула, тікаючи від війни.

– Його можуть отримати громадяни України, які залишили територію України через війну, а також особи, які легально проживали на території України, але мають громадянство інших країн. Особи без громадянства також можуть запросити статус біженця, – повідомили у Центрі протидії дезінформації.

Статус біженця надає такі гарантії: право на проживання у таборі біженців, медичну допомогу, освіту для дітей, щомісячну грошову допомогу, доступ до ринку праці.

Обмеження:

неможливість залишити країну, що приймає, до моменту отримання статусу;

неможливість повернутися до України після отримання статусу;

позбавлення особистих документів (видається посвідка на проживання);

неможливість працевлаштуватися до моменту отримання статусу, а також у разі відмови надання такого статусу.

Тимчасовий захист у Європі

4 березня 2022 року почала діяти Директива тимчасового захисту Європейського Союзу, яка гарантує негайний захист в ЄС для осіб, які тікають від війни.

Отримати тимчасовий захист можуть:

Громадяни України, які проживали в країні включно до 24 лютого, і були вимушені її залишити через війну.

Особи, які отримали політичний притулок в Україні.

Громадяни інших країн, які легально перебували на території України.

Особи без громадянства.

Цей статус надає такі гарантії: право на освіту, медичне страхування, право на постійне проживання терміном 1 рік з можливим продовженням до 3 років, доступ до ринку праці, соціальна допомога.

У Центрі протидії дезінформації застерігають: не поспішайте зі своїм рішенням, оскільки у вас є щонайменше тиждень для того, щоб зареєструватися.

Джерело : ЦензорНЕТ

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