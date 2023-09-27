Статус біженця й тимчасовий захист ЄС: у ДМС пояснили, у чому різниця
Наразі за кордоном від війни рятуються близько 8 млн українців.
Такими є дані Агентства ООН у справах біженців.
До слова, голова Державної міграційної служби України Наталія Науменко вважає ці цифри дещо завищеними.
Не згодна очільниця ДМС також і з тим, що в ООН цих українців називають біженцями.
– Ми таких українців вважаємо не біженцями, а людьми, які вимушено виїхали з України, – наголосила в інтерв’ю Цензор.НЕТ Наталія Науменко.
Очільниця ДМС України додає: колеги з міграційних служб інших країн підтримують її прохання не вважати таких громадян біженцями й не створювати програми для їхньої інтеграції в країні перебування.
За словами Наталії Науменко, майже всі громадяни, які вимушено виїхали з України, мають статус тимчасового захисту в країнах, де вони перебувають.
У чому полягає різниця між статусом біженця й тимчасовим захистом у Європі, читайте в поясненні від Центру протидії дезінформації при РНБО України та Асоціації юристок України ЮрФем.
Статус біженця
Згідно з Дублінською конвенцією, статус біженця надається у першій країні, кордон якої особа перетнула, тікаючи від війни.
– Його можуть отримати громадяни України, які залишили територію України через війну, а також особи, які легально проживали на території України, але мають громадянство інших країн. Особи без громадянства також можуть запросити статус біженця, – повідомили у Центрі протидії дезінформації.
Статус біженця надає такі гарантії: право на проживання у таборі біженців, медичну допомогу, освіту для дітей, щомісячну грошову допомогу, доступ до ринку праці.
Обмеження:
- неможливість залишити країну, що приймає, до моменту отримання статусу;
- неможливість повернутися до України після отримання статусу;
- позбавлення особистих документів (видається посвідка на проживання);
- неможливість працевлаштуватися до моменту отримання статусу, а також у разі відмови надання такого статусу.
Тимчасовий захист у Європі
4 березня 2022 року почала діяти Директива тимчасового захисту Європейського Союзу, яка гарантує негайний захист в ЄС для осіб, які тікають від війни.
Отримати тимчасовий захист можуть:
- Громадяни України, які проживали в країні включно до 24 лютого, і були вимушені її залишити через війну.
- Особи, які отримали політичний притулок в Україні.
- Громадяни інших країн, які легально перебували на території України.
- Особи без громадянства.
Цей статус надає такі гарантії: право на освіту, медичне страхування, право на постійне проживання терміном 1 рік з можливим продовженням до 3 років, доступ до ринку праці, соціальна допомога.
У Центрі протидії дезінформації застерігають: не поспішайте зі своїм рішенням, оскільки у вас є щонайменше тиждень для того, щоб зареєструватися.
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Україна підготувала другий бюджет за час повномасштабного вторгнення. Як і торік, ми житимемо переважно завдяки допомозі від міжнародних партнерів, адже прогнозовані прибутки нашої країни удвічі менші, ніж те, що ми можемо витратити. Водночас зароблене Україна спрямує на оборону. Понад 500 мільярдів витратить на зброю, зокрема на дрони. Це не надто багато, але військові експерти переконують: треба із чогось починати. Вперше у бюджеті врахували потреби Інституту помічника ветерана. Словом, всі гроші для перемоги і життя після неї. Щоправда, зауваження до кошторису теж є, їх розбирали наші журналісти.Ольга Чайко