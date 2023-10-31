В Україні за пошкоджене через війну житло вже виплатили 1,5 млрд грн, кошти отримали майже 19 тис. родин. Компенсації за знищене майно почнуть надавати найближчим часом, а за зроблені власним коштом ремонти – у 2024 році.

Про це заявив на засіданні уряду 31 жовтня прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

– Ключовим завданням після оборони є відновлення. Це те, що потрібно мільйонам людей тут і зараз. Перший напрям – житло. Продовжуємо програму єВідновлення. За пошкоджене росіянами майно вже виплатили 1,5 млрд грн. Кошти отримали майже 19 тис. родин, – наголосив глава уряду.

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За його словами, найбільші потреби – на Харківщині, Київщині та Миколаївщині.

– Щодо знищеного майна, отримали від громадян майже 5 тис. звернень. У Дії згенеровано 346 сертифікатів. Середня сума кожного – близько 2 млн грн. Це ресурс для купівлі нового житла, тож незабаром люди зможуть цим скористатися, – уточнив він.

А за третім напрямом програми – компенсації за зроблені власним коштом ремонти, як зазначив Шмигаль, виплати розпочнуться у 2024 році. Політик пообіцяв, що механізм буде простим та зрозумілим, як і інші компоненти єВідновлення.

5 жовтня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №10063, яким регулюється порядок виплати компенсацій громадянам, чиє житло було пошкоджене або зруйноване в результаті російської агресії, це розширення форм компенсації за програмою єВідновлення.

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