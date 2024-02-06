У військовослужбовців, які перебувають на службі, можуть змінитися обставини, зокрема й сімейні, що дають право на звільнення з військової служби.

Читайте на Фактах ICTV, які документи необхідні для звільнення з військової служби за сімейними обставинами.

Перелік документів для звільнення з військової служби за сімейними обставинами

Відповідно до ст. 26 закону України Про військовий обов’язок та військову службу, однією з підстав звільнення від військової служби є сімейні обставини.

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Залежно від сімейних обставин, що дають право на звільнення з військової служби, перелік документів може відрізнятися. Адже кожен випадок індивідуальний.

Наприклад, у разі догляду за батьками з інвалідністю І або ІІ групи будуть необхідні:

копія довідки МСЕК про призначення групи інвалідності;

посвідчення особи з інвалідністю відповідної групи (номер, серія, ким і коли виданий);

копія документа, що посвідчує особу (паспорт чи інший документ);

копія документа, що підтверджує родинні зв’язки між батьками та військовослужбовцем (свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, паспорт військовослужбовця, його дружини чи батьків, військовий квиток).

Копії документів мають бути завірені нотаріально.

Сімейні обставини для звільнення з військової служби

Військові можуть звільнитись за такими сімейними обставинами:

військовослужбовець має постійно доглядати за хворою дружиною, власними батьками чи батьками дружини, дитиною за результатами медичного висновку МСЕК чи ЛЛК;

наявність на утриманні трьох неповнолітніх дітей;

самостійне виховання неповнолітньої дитини;

військовослужбовець виховує 3 чи більше неповнолітніх дітей;

жінка-військовослужбовиця є вагітною;

жінка-військовослужбовиця перебуває у відпустці для догляду за дитиною, доки вона не досягне 3-річного віку;

військовослужбовець виховує дитину, що хворіє на онкологічні хвороби, церебральний параліч, хвороби нирок 4 ступеня, тяжкі перинатальні ураження нервової системи, важкі психічні розлади, цукровий діабет 1 типу (інсулінозалежний);

військовослужбовець має дружину або своїх чи батьків дружини з інвалідністю І чи ІІ групи й було визнано необхідність здійснення опіки над людиною з інвалідністю;

військовослужбовець має постійно доглядати за людиною з інвалідністю І чи ІІ групи за висновком МСЕК чи ЛКК (якщо більше немає кому за нею доглядати).

Детальніше про сімейні обставини для звільнення читайте в нашому матеріалі за посиланням.

Військовослужбовець може бути звільнений за наявності хоча б однієї з вищенаведених сімейних підстав. Звільнитись можна на будь-якому етапі несення військової служби.

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