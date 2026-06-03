Военнослужащие, которые находятся на службе, имеют право уволиться с военной службы по определенным обстоятельствам, в том числе и по семейным.

Какие документы необходимы для увольнения с военной службы по семейным обстоятельствам — читайте на Фактах ICTV.

Семейные обстоятельства для увольнения с военной службы

Согласно закону Украины О воинской обязанности и военной службе (статья 26) военные могут уволиться по следующим семейным обстоятельствам:

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военнослужащий должен постоянно ухаживать за больной женой, собственными родителями или родителями жены, ребенком по результатам медицинского заключения МСЭК или ВВК;

самостоятельно воспитывает несовершеннолетнего ребенка;

военнослужащий воспитывает 3 или более несовершеннолетних детей;

женщина-военнослужащий беременна;

женщина-военнослужащий находится в отпуске по уходу за ребенком, пока он не достигнет 3-летнего возраста;

военнослужащий воспитывает ребенка, болеющего онкологическими болезнями, церебральным параличом, болезнями почек 4 степени, тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, тяжелыми психическими расстройствами, сахарным диабетом 1 типа (инсулинозависимый);

военнослужащий имеет жену или своих или родителей жены с инвалидностью І или ІІ группы и была признана необходимость осуществления опеки над человеком с инвалидностью;

военнослужащий должен постоянно ухаживать за человеком с инвалидностью І или ІІ группы по заключению МСЭК или ВКК (если больше некому за ним ухаживать).

Военнослужащий может быть уволен при наличии хотя бы одного из вышеприведенных семейных оснований.

Уволиться можно на любом этапе несения военной службы, написав рапорт и подав документы командиру воинской части.

Образец рапорта на освобождение от мобилизации по семейным обстоятельствам выглядит следующим образом:

Перечень документов для увольнения с военной службы по семейным обстоятельствам

Согласно ст. 26 (часть 12) закона Украины О воинской обязанности и военной службе, одним из оснований увольнения с военной службы являются семейные обстоятельства.

В зависимости от семейных обстоятельств, дающих право на увольнение с военной службы, перечень документов может отличаться. Ведь каждый случай индивидуален.

Например, в случае ухода за родственниками с инвалидностью І или ІІ группы необходимо предоставить:

копию справки о назначении группы инвалидности;

удостоверение лица с инвалидностью соответствующей группы (номер, серия, кем и когда выдан);

копию документа, удостоверяющего личность (паспорт или другой документ);

копию документа, подтверждающего родственные связи между родителями и военнослужащим (свидетельство о рождении, свидетельство о браке, паспорт военнослужащего, его жены или родителей, военный билет).

Копии документов должны быть заверены нотариально.

Для военнослужащей в связи с беременностью будет необходима справка из учреждения здравоохранения о беременности, заверенная главным врачом.

Для военнослужащей, находящейся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, а также если ребенок нуждается в домашнем уходе продолжительностью, определенной в медицинском заключении, но не более чем до достижения им шестилетнего возраста, необходимы:

копия свидетельства о рождении ребенка с указанием материнства;

копия медицинского заключения о потребности ребенка в домашнем уходе, но не более чем до достижения им шестилетнего возраста.

Если оба супруга проходят военную службу и имеют ребенка (детей) в возрасте до 18 лет, необходимо:

копия свидетельства о браке;

копия свидетельства о рождении ребенка (детей) с указанием материнства;

справка из воинской части о пребывании супруга на военной службе.

В случае пребывания на содержании у военнослужащего трех и более детей в возрасте до 18 лет, кроме тех, которые имеют задолженность по уплате алиментов, совокупный размер которой превышает сумму платежей за три месяца, необходимо предоставить:

копию свидетельства о рождении детей с указанием отцовства (материнства) лица;

один из документов:

копия свидетельства о регистрации брака с матерью (отцом) детей; копия решения суда о расторжении брака и определении места жительства детей с отцом (матерью); решение органа опеки и попечительства об определении места жительства с одним из родителей; письменный договор между родителями о том, с кем будут проживать дети, и участие второго родителя в их воспитании, или решение суда об установлении факта пребывания детей на содержании военнослужащего, а также договор об уплате алиментов на ребенка; справка о наличии (отсутствии) задолженности по уплате алиментов, выданная органом государственной исполнительной службы.

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