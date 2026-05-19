Демобілізація стане можливою після завершення війни та особливого періоду. Наразі ж ідеться про механізми звільнення з військової служби під час війни.

Про це в інтерв’ю Мілітарному заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Сирський про звільнення з армії під час війни

– Демобілізація наступає, коли закінчується війна та особливий період. А ми маємо на увазі звільнення під час війни… З одного боку йде війни і ми проводимо мобілізацію, з іншого боку – ця мобілізація повинна мати якесь логічне завершення. Люди, які воюють, особливо тривалий час, повинні мати вихід та можливість мати відстрочку, залежно від того терміну, який він провів на полі бою, – сказав генерал.

За словами Сирського, у Генеральному штабі вже опрацювали всі положення контрактів та види додаткового грошового забезпечення.

Зараз дивляться

Наразі триває етап обговорення безпосередньо у військових частинах.

– Ми запровадили таку, скажімо, модель, де в обговоренні цих ініціатив приймають участь всі військовослужбовці, – сказав головком.

Головнокомандувач також наголосив на необхідності збереження балансу, оскільки Росія постійно намагається збільшувати чисельність своїх військ.

– Україна повинна адекватно відповідати на зростання чисельності окупантів. Процес має бути контрольованим, а не хаотичним: якщо певну кількість військових звільнили, то набрати треба стільки ж або й більше, – зазначив він.

Сирський додав, що також обговорювалися короткострокові контракти терміном на 6-9 місяців для військових, які були звільнені за станом здоров’я, але хочуть знову долучитися до служби.

Розглядається також категорія контрактів на 10 місяців для тих, хто вже проходить службу. Також передбачаються контракти для новобранців терміном на 2, 3 і більше років, а також мобілізація без укладання контракту.

Грошове забезпечення військових

У ЗСУ планують встановити мінімальний рівень грошового забезпечення військовослужбовців на рівні 30 тис. грн. Також передбачатимуться додаткові виплати.

– Мінімальний рівень грошового забезпечення буде 30 тис. грн, – наголосив генерал.

За словами Сирського, доплати насамперед отримуватимуть військовослужбовці, які беруть участь в активних бойових діях.

Йдеться, зокрема, про військових механізованих, мотопіхотних, десантно-штурмових бригад та морської піхоти.

– Тобто ті посади, яких бракує на полі бою, – пояснив головнокомандувач.

Нагадаємо, 1 травня президент Володимир Зеленський заявив про початок реформи української армії.

За його словами, упродовж квітня були погоджені ключові напрями реформи, а військове командування та уряд визначили формулу змін.

У травні мають погодити всі ключові деталі, а вже у червні реформа повинна стартувати.

Перші результати очікуються також у червні, зокрема у сфері фінансового забезпечення солдатів, сержантів і командирів Сил оборони України.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.