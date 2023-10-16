Яка відповідальність за підробку документів під час воєнного стану – пояснює юрист

Під час воєнного стану поширеним стали випадки підробки документів. Часто це роблять з метою ухилення від призову на військову службу або незаконного перетину державного кордону.

В інтернеті можна знайти безліч сервісів з купівлі таких документів, проте варто памʼятати, що всі отримані таким чином документи є підробленими та не дають права на той самий виїзд за кордон. Яка відповідальність за підробку документів під час воєнного стану – читайте в матеріалі.

Відповідальність за підробку документів під час воєнного стану: що відомо

Підробка тимчасового посвідчення або висновку ВЛК підпадають під ч. 1 ст. 358 Кримінального кодексу України. Такі дії караються штрафом до 17000 грн) або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років.

Зараз дивляться

У випадку, якщо людина намагається використати підроблений документ задля ухилення від призову на військову службу або перетину кордону відповідальність може наставати за ч. 4 ст. 358 КК карається штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років.

Однак юрист та адвокат Ростислав Кравець зазначає, що коли людина використовує підроблений документ, то органи національної поліції вважають це фактичною співучастю. У разі, якщо особа надавала дані та інформацію про себе, і це все доведуть органи, то це буде співучістю у підробленні документів або використання завідомого патрульного документа.

За словами юриста, мова йде не про тих осіб, які підроблювали, а про тих, які використовували ці документи.

Думаю, що в суді без їх сердечного зізнання все це буде важко довести. Адже часто такою інформацією обмінюються через месенджери. Тільки якщо особа сама зізнається в цій ситуації, то з тоді можна говорити, що вона була співучасником, може суто теоретично нести якусь відповідальність за цю історію.

Кого саме можуть притягувати до відповідальності за підробку документів

Ростислав Кравець стверджує, що особи, які підробляли документи, будуть нести відповідальність за те, що вони робили. Однак що стосуються осіб, які користувалися цими документами, то їх буде, на мій погляд, вкрай важко притягнути до відповідальності. Наприклад, махінації із ВЛК. Тут будуть нести відповідальність лікарі.

Також підробляють Дію, посвідчення водія, закордонні паспорти.

Тут немає значення, у воєнний час ці документи підроблялися, чи у мирний, це буде розглядатися або як підробка документів або як використання підроблених документів. За це встановлюють кримінальну відповідальність (покарання залежить від обставин та індивідуальних випадків).

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