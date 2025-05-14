Можуть прийняти за підробку: чому не варто ламінувати документи

Ламінування документів – це хороший спосіб захистити папери від впливу вологи, пошкоджень, розривів тощо.

Люди звикли ламінувати важливі документи – дипломи, свідоцтва про народження, шлюб чи розлучення, ідентифікаційні коди тощо.

Мало хто знає, що ламінувати документи в Україні не рекомендовано, адже це може призвести до негативних наслідків.

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Чому не варто ламінувати важливі папери

Юристи Безоплатної правничої допомоги зазначили, що законодавчої заборони на ламінування документів в Україні немає.

Проте, законодавство зобов’язує державні установи та організації працювати виключно з оригіналами документів.

— Коли документ заламінований, тобто покритий тонким шаром спеціального пластику, неможливо встановити його справжність. Такі документи вважаються пошкодженими, та не можуть бути прийняті в роботу для вчинення певних дій, — зазначили юристи БПД.

Крім того, на деяких паперах можуть ставити спеціальні штампи чи відмітки.

На ламінованому документі не можна:

поставити штамп апостилю;

поставити необхідні відмітки, якщо виникла така необхідність;

зробити виправлення;

внести зміни та доповнення.

Найрозповсюдженіший випадок – штамп апостиль. Цей штамп визнаний в усіх країнах-учасницях Гаазької конвенції і є універсальним для кожної з них. Ставлять апостиль, наприклад, на свідоцтвах про народження та шлюб, щоб вони мали юридичну силу за кордоном.

Якщо ваші документи заламіновані, поставити цей штамп просто неможливо, — прокоментували юристи БПД.

Крім того, при перетині кордону міграційна служба також може перевірити відповідні документи, і якщо вони ламіновані, у вас точно попросять пред’явити інший, оригінальний документ. Саме тому не рекомендується ламінувати важливі документи.

Проте, як зазначили юристи Безоплатної правничої допомоги, ці обмеження не стосуються документів, які відразу виготовлені з полімеру:

паспорт ID-картка; пенсійне посвідчення; посвідчення водія; міжнародне посвідчення водія та інші.

Як зберегти документи у хорошому стані

Кожному хочеться якнайдовше зберегти красивий вигляд цінних паперів. Звичайно, з часом папери зашарпуються, рвуться та виглядають не дуже.

Щоб ваші документи завжди мали ідеальний вигляд, замість ламінації можна використовувати звичайний файл.

Якщо ви покладете в нього документи, то таким чином збережете їх від вологи та можливого пошкодження.

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