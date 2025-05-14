Могут принять за подделку: почему не стоит ламинировать документы

Ламинирование документов — это хороший способ защитить бумаги от воздействия влаги, повреждений, разрывов и пр.

Люди привыкли ламинировать важные документы — дипломы, свидетельства о рождении, браке или разводе, идентификационные коды и тому подобное.

Мало кто знает, что ламинировать документы в Украине не рекомендовано, ведь это может привести к негативным последствиям.

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Почему не стоит ламинировать важные бумаги

Юристы Безоплатной правовой помощи отметили, что законодательного запрета на ламинирование документов в Украине нет.

Однако, законодательство обязывает государственные учреждения и организации работать исключительно с оригиналами документов.

— Когда документ заламинирован, то есть покрыт тонким слоем специального пластика, невозможно установить его подлинность. Такие документы считаются поврежденными, и не могут быть приняты в работу для совершения определенных действий, — отметили юристы БПП.

Кроме того, на некоторых бумагах могут ставить специальные штампы или отметки.

На ламинированном документе нельзя:

поставить штамп апостиля;

поставить необходимые отметки, если возникла такая необходимость;

сделать исправления;

внести изменения и дополнения.

Самый распространенный случай — штамп апостиль. Этот штамп признан во всех странах-участницах Гаагской конвенции и является универсальным для каждой из них. Ставят апостиль, например, на свидетельствах о рождении и браке, чтобы они имели юридическую силу за рубежом.

Если ваши документы заламинированы, поставить этот штамп просто невозможно, — прокомментировали юристы БПП.

Кроме того, при пересечении границы миграционная служба также может проверить соответствующие документы, и если они ламинированы, у вас точно попросят предъявить другой, оригинальный документ. Именно поэтому не рекомендуется ламинировать важные документы.

Однако, как отметили юристы Безоплатной правовой помощи, эти ограничения не касаются документов, которые сразу изготовлены из полимера:

паспорт ID-карточка; пенсионное удостоверение; водительское удостоверение; международное водительское удостоверение и другие.

Как сохранить документы в хорошем состоянии

Каждому хочется как можно дольше сохранить красивый вид ценных бумаг. Конечно, со временем бумаги зашарпываются, рвутся и выглядят не очень.

Чтобы ваши документы всегда имели идеальный вид, вместо ламинации можно использовать обычный файл. Он защитит документы от влаги и возможного повреждения.

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