Готував координати для обстрілів Костянтинівки: СБУ затримала коригувальника

Служба безпеки затримала ще одного агента російської військової розвідки (більш відомої як ГРУ) на Донеччині. За матеріалами справи, він готував координати для повітряних атак рашистів на прифронтову Костянтинівку.

Завербували в соцмережі

Як встановило розслідування, ворожим поплічником виявився місцевий 40-річний ІТ-фахівець. Його завербували в одній із заборонених соцмереж. Там російська військова запропонувала йому близькі стосунки в обмін на розвідінформацію.

Серед основних об’єктів, які цікавили ворога, були укріпрайони та запасні командні пункти українських військ. Щоб зібрати відповідні геолокації, інформатор обходив місто та його околиці.

Зараз дивляться

За наявними даними, у разі отримання координат окупанти планували здійснити нову серію ударів по Костянтинівці з використанням керованих авіабомб.

Загрожує довічне

Співробітники СБУ затримали інформатора ще на початковому етапі його розвідувальної діяльності.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Донецькій і Луганській областях під процесуальним керівництвом Донецької обласної прокуратури.

Джерело : СБУ

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