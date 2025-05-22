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Готовил координаты для обстрелов Константиновки: СБУ задержала корректировщика

СБУ затримала корегувальника вогню

Служба безопасности задержала еще одного агента российской военной разведки (более известной как ГРУ) в Донецкой области. По материалам дела, он готовил координаты для воздушных атак рашистов на прифронтовую Константиновку.

Завербовали в соцсети

Как установило расследование, вражеским приспешником оказался местный 40-летний IТ-специалист. Его завербовали в одной из запрещенных соцсетей. Там российская военная предложила ему близкие отношения в обмен на развединформацию.

Среди основных объектов, которые интересовали врага, были укрепрайоны и запасные командные пункты украинских войск. Чтобы собрать соответствующие геолокации, информатор обходил город и его окрестности.

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По имеющимся данным, в случае получения координат оккупанты планировали осуществить новую серию ударов по Константиновке с использованием управляемых авиабомб.

Грозит пожизненное

Сотрудники СБУ задержали информатора еще на начальном этапе его разведывательной деятельности.

Следователи сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Донецкой и Луганской областях под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры.

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Источник: СБУ
Ракетные удары России, СБУ
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