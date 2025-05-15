До Дня вишиванки: ведучі ICTV та СТБ розповіли цікаві факти про національний одяг

У третій четвер травня українці відзначають День вишиванки – свято, що вшановує наш національний дрескод.

До цієї дати ведучі телеканалів ICTV та СТБ підготували десять маловідомих, але надзвичайно цікавих фактів про українську вишиванку.

День вишиванки 2025 – цікаві факти

1. Перша школа вишивки зʼявилася у Київській Русі

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За словами ведучої Вікна-новини на СТБ Яни Брензей, першу школу вишивки заснувала сестра Володимира Мономаха Анна ще в XI столітті. Там навчали гаптування золотом і сріблом.

2. Природні барвники – основа кольору

Ведучий Фактів ICTV Петро Демʼянчук розповів, що до появи хімічних фарб господині використовували настої трав, соки та відвари. Ці природні засоби давали м’які, але стійкі кольори. Для досягнення золотистого відтінку нитки запікали у житньому тісті.

3. Кольори мають значення

У сорочках чітко простежувався розподіл за кольорами, дізналася ведуча Фактів ICTV Оксана Гутцайт. Чорні вишиванки носили виключно чоловіки, а сині – дівчата до 12 років.

4. Сто технік вишивки

В Україні існує близько сотні вишивальних технік. Найпоширеніші – це хрестик і гладь, каже ведучий Фактів ICTV Вадим Карпʼяк. Але є й унікальні – бігунець, мереживна, плетіння. Окрема гордість – Борщівська техніка, де сорочка вишивається виключно чорними нитками.

5. Навчання з п’яти років

Дівчаток вчили вишивати вже з п’яти років, зазначає ведуча Фактів ICTV Юлія Сеник. У такому віці вони вже володіли голкою і могли прикрашати тканину простими швами.

6. Вишиванка на гривнях

Ведучий Фактів ICTV. Спорт Андрій Ковальський нагадав, що 20-гривневу купюру прикрашає портрет письменника Івана Франка. Видатний українець зображений саме у вишиванці.

7. Франко – популяризатор вишиванки

До слова, Іван Франко став першим українським письменником, який активно популяризував вишиванку, комбінуючи її з класичними костюмами та тренчами.

8. Сакральне значення вишиванки

Першу вишиту сорочку для немовляти освячували полум’ям церковної свічки після хрещення – як оберіг на все життя.

Чоловікам вишиванку дарувала лише майбутня дружина, яка шила її ще до весілля. Щоби орнамент мав силу, дівчина супроводжувала вишивання замовляннями.

9. Всесвітній День вишиванки

Ведуча Вікна-новини на СТБ Тетяна Висоцька підрахувала, що це свято його відзначають у 60 країнах світу, де є представники української діаспори. Вони проводять марші та флешмоби у вишиванках.

10. Вишиванка – культурна зброя українців

У часи війни та боротьби за ідентичність вишиванка стала ще й символом спротиву, свідомого вибору належати до української культури.

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