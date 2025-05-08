Грошова допомога на оренду житла 2025: кому надається та як отримати

У 2025 році в Україні діють кілька програм грошової допомоги на оренду житла для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та громадян, які повернулися з-за кордону. Ці програми реалізуються як державними органами, так і міжнародними організаціями, зокрема УВКБ ООН (Агентство ООН у справах біженців).

Як отримати грошову допомогу на оренду житла ВПО та іншим категорія громадян — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Які програми допомоги на оренду житла доступні у 2025 році

В Україні у 2025 році працюють декілька програм, спрямованих на компенсацію вартості оренди житла для внутрішньо переміщених осіб.

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Державна субсидія на оренду житла для ВПО — отримати державну субсидію на оренду житла можна, якщо витрати на оренду перевищують 20% сукупного доходу домогосподарства.

— отримати державну субсидію на оренду житла можна, якщо витрати на оренду перевищують 20% сукупного доходу домогосподарства. Допомога на оренду житла від УВКБ ООН — благодійний фонд Право на захист у партнерстві з УВКБ ООН реалізує програму грошової допомоги на оренду житла у 2025 році. Вона передбачає відшкодування вартості оренди житла протягом 6 місяців.

Проєкт діє в Києві, Київській області, а також у Дніпропетровській, Полтавській, Кіровоградській і Запорізькій областях.

Хто може отримати грошову допомогу на оренду житла

В Україні у 2025 році для ВПО передбачена державна підтримка субсидія на оренду житла. Програма реалізується відповідно до Постанови Кабінету Міністрів №1225 від 25 жовтня 2024 року.

Отримати субсидію можуть:

ВПО, які перемістилися з територій з активними бойовими діями, або з тимчасово окупованих територій.

Особи, чиє житло знищено або пошкоджено до стану непридатності для проживання (факт має бути підтверджено відповідними документами).

Люди, які орендують житло та витрачають на оренду понад 30% сукупного доходу домогосподарства.

Також грошова допомога на оренду житла надається особам, які повернулися з-за кордону й не мають можливості самостійно забезпечити себе житлом.

Умови для отримання грошової допомоги на оренду житла:

Наявність укладеного договору оренди житла за затвердженою формою строком не менше шести місяців. Орендар та орендодавець не повинні бути пов’язані родинними зв’язками. Орендар не повинен отримувати інші види державної допомоги на проживання, передбачені для ВПО. Орендодавець не повинен брати участь у програмі Прихисток, тобто отримувати компенсацію за надане житло для ВПО.

Як отримати грошову допомогу на оренду житла ВПО

Щоб оформити грошову допомогу на оренду житла, ВПО необхідно мати договір оренди та написати відповідну заяву.

Заяву на отримання субсидії можна подати офлайн звернувшись до органів Пенсійного фонду України, ЦНАП, у відділення уповноважених банків або онлайн — через портал електронних послуг ПФУ або мобільний додаток (необхідно мати електронний підпис).

Також необхідно підготувати такі документи:

заяву на отримання субсидії;

договір оренди житла за встановленою формою;

документи, що підтверджують статус ВПО та інші обставини (за потреби).

Субсидія призначається на 6 місяців з можливістю продовження на такий самий період.

Розмір субсидії розраховується індивідуально. Він залежить від вартості оренди житла, доходу та кількості членів сім’ї.

Гуманітарна допомога на оренду житла від УВКБ ООН

Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) у партнерстві з БФ Право на захист у 2025 році надає грошову допомогу на оренду житла для ВПО та осіб, які повернулися з-за кордону.

Отримати допомогу можуть:

ВПО та особи, які повернулися з-за кордону, проживають у місцях тимчасового проживання (МТП), які можуть бути розформовані або не пристосовані для тривалого проживання.

Особи, що мешкають в орендованому житлі з незадовільними умовами або перебувають під ризиком виселення.

Умови участі у програмі:

Домогосподарство повинно мати план щодо забезпечення спроможності сплачувати оренду після періоду підтримки (наприклад, працевлаштування, започаткування власної справи тощо).

Потрібно самостійно обрати та орендувати житло, попередньо оплативши проживання за два місяці (ці витрати надалі будуть відшкодовані).

Також жоден член родини не має бути залученим до інших програм фінансової підтримки, пов’язаних з оплатою оренди, або отримувати державну субсидію на житло.

Як подати заявку та отримати допомогу на оренду житла від УВКБ ООН

Щоб подати заявку на отримання допомоги на оренду житла, необхідно заповнити анкету претендента на участь у програмі на сайті БФ Право на захист.

Зверніть увагу! Відбір анкети не дає гарантій участі в програмі.

Відповіді ретельно розглянуть, і в разі відповідності встановленим вимогам та критеріям представники компанії зв’яжуться телефоном та запросять на індивідуальну співбесіду. За її підсумками домогосподарство може бути визначене як потенційний учасник програми.

Виплати перераховуються голові домогосподарства у цифровий гаманець Vibrant у цифрових доларах США. Особі, яка отримала право на грошову допомогу на оренду житла, надсилається SMS-повідомлення з посиланням на завантаження застосунку.

Джерело: БФ Право на захист, Пенсійний фонд України

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