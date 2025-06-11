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Марина Мелехова, редактор розділу Медицина
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Регіони отримають додаткові 1,1 млрд грн на безбар’єрність — рішення уряду

засідання Кабмін
Фото: Урядовий портал

Кабінет Міністрів ухвалив рішення виділити регіонам додатково 1,1 млрд грн на облаштування безбар’єрних об’єктів інфраструктури, а також житлових і громадських будівель.

Безбар’єрність стає реальністю

Ми виділяємо ці кошти для того, щоб надати безперешкодний доступ до таких об’єктів людям з інвалідністю та іншим маломобільним особам, — наголосив прем’єр-міністр.

За його словами, регіони отримають 370 млн грн, щоби створити сучасні освітні простори та інноваційні STEM-лабораторії.

Тож українські діти навчатимуться в умовах, які відповідають світовим стандартам.

Зараз дивляться

До того ж, цього року понад 11 мільярдів гривень буде спрямовано на облаштування надійних укриттів у школах.

Додатково 2 мрд грн підуть на закупівлю шкільних автобусів.

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Джерело: Урядовий портал

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