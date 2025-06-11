Марина Мелехова, редактор розділу Медицина
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Регіони отримають додаткові 1,1 млрд грн на безбар’єрність — рішення уряду
Кабінет Міністрів ухвалив рішення виділити регіонам додатково 1,1 млрд грн на облаштування безбар’єрних об’єктів інфраструктури, а також житлових і громадських будівель.
Безбар’єрність стає реальністю
Ми виділяємо ці кошти для того, щоб надати безперешкодний доступ до таких об’єктів людям з інвалідністю та іншим маломобільним особам, — наголосив прем’єр-міністр.
За його словами, регіони отримають 370 млн грн, щоби створити сучасні освітні простори та інноваційні STEM-лабораторії.
Тож українські діти навчатимуться в умовах, які відповідають світовим стандартам.
Зараз дивляться
До того ж, цього року понад 11 мільярдів гривень буде спрямовано на облаштування надійних укриттів у школах.
Додатково 2 мрд грн підуть на закупівлю шкільних автобусів.
Джерело: Урядовий портал
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