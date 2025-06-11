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Марина Мелехова, редактор раздела Медицина
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Регионы получат дополнительные 1,1 млрд грн на безбарьерность — решение правительства

засідання Кабмін
Фото: Правительственный портал

Кабинет Министров принял решение выделить регионам дополнительно 1,1 млрд грн на обустройство безбарьерных объектов инфраструктуры, а также жилых и общественных зданий.

Безбарьерность становится реальностью

Мы выделяем эти средства для того, чтобы предоставить беспрепятственный доступ к таким объектам людям с инвалидностью и другим маломобильным лицам, — подчеркнул премьер-министр.

По его словам, регионы получат 370 млн грн, чтобы создать современные образовательные пространства и инновационные STEM-лаборатории.

Таким образом, украинские дети будут учиться в условиях, соответствующих мировым стандартам.

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Кроме того, в этом году более 11 миллиардов гривен будет направлено на обустройство надежных укрытий в школах.

Дополнительно 2 млрд грн пойдут на закупку школьных автобусов.

Источник: Правительственный портал

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