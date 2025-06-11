Регионы получат дополнительные 1,1 млрд грн на безбарьерность — решение правительства
Кабинет Министров принял решение выделить регионам дополнительно 1,1 млрд грн на обустройство безбарьерных объектов инфраструктуры, а также жилых и общественных зданий.
Безбарьерность становится реальностью
Мы выделяем эти средства для того, чтобы предоставить беспрепятственный доступ к таким объектам людям с инвалидностью и другим маломобильным лицам, — подчеркнул премьер-министр.
По его словам, регионы получат 370 млн грн, чтобы создать современные образовательные пространства и инновационные STEM-лаборатории.
Таким образом, украинские дети будут учиться в условиях, соответствующих мировым стандартам.
Кроме того, в этом году более 11 миллиардов гривен будет направлено на обустройство надежных укрытий в школах.
Дополнительно 2 млрд грн пойдут на закупку школьных автобусов.