Подвійне і друге громадянство: основні відмінності

Верховна Рада України ухвалила закон про множинне (подвійне) громадянство, який стане кроком до законодавчого врегулювання статусу українців, які знаходяться за кордоном.

Чим відрізняється подвійне громадянство від другого громадянство, в чому різниця між поняттями — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Подвійне і друге громадянство: в чому різниця

Подвійне громадянство (dual citizenship) — це коли людина юридично визнається громадянином двох країн одночасно, при цьому кожна з держав признає цей статус.

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Друге громадянство (second citizenship) — це коли людина має паспорт іншої країни, але юридично обидві держави не визнають взаємного громадянства. Одна з них (або обидві) розцінює цей факт як окремий статус або навіть потенціальне порушення.

Тобто, подвійне громадянство характеризується взаємним визнанням прав людини обома країнами, юридичний і правовий статус повністю закріплений. А під другим громадянством мається на увазі наявність паспорта іншої держави, але без юридичної гарантії, що обидві країни визнають це.

Отримати подвійне громадянство можливо за наявності міжнародної домовленості між двома державами, які визнають громадянство одна одної. Особа, яка володіє громадянством двох країн одночасно, називається біпатридом.

Переваги подвійного громадянства:

Офіційне визнання обох паспортів — обидві країни визнають людину своїм громадянином, що надає їй повноцінний правовий статус у кожній з них.

Право на проживання й працевлаштування — особа може легально жити, працювати, навчатися та користуватись медичними послугами в обох державах.

Вільний перетин кордонів — біпатриди користуються перевагами безвізових або спрощених поїздок у межах кожної країни.

Гнучкість в оподаткуванні — є можливість вибору, в якій державі платити податки, залежно від офіційного місця проживання або роботи.

Служба в армії — військовий обов’язок виконується лише в одній країні, або ж не виконується взагалі, якщо в обох країнах призов не є обов’язковим.

Політичні права — особа з двома громадянствами має право голосувати та брати участь у політичному житті обох країн.

Консульський захист за кордоном — біпатрид може звертатися за допомогою до дипломатичних представництв будь-якої з держав, громадянином якої він є.

Проте нове громадянство може передбачати певні фінансові витрати, наприклад обов’язкову сплату медичного страхування для отримання доступу до охорони здоров’я у країні проживання.

Як розрізняють друге і подвійне громадянство

У разі подвійного громадянства обидві країни взаємно визнають права людини. Вона має всі громадянські права у двох державах. Зокрема право на голосування, соціальні виплати, роботу тощо.

Друге громадянство може надавати лише часткові привілеї, наприклад, подорожі, освіту, чи бізнес можливості в іншій країні. Але правовий статус означається лише в державі-господарі.

Якщо в людини подвійное громадянство, то вона має:

Юридичне визнання — обидві країни визнають людину як громадянина.

Права та обов’язки — повне право голосу, соціальні виплати, служба в армії тощо.

Паспорт — має два дійсні паспорти.

Обов’язки — сплачує податки, має військовий обов’язок в обох країнах.

Якщо в людини подвійне громадянство, то вона має:

Юридичне визнання — одна країна визнає, друга — ні.

Права та обов’язки — обмежені (дозвіл на проживання, мінімальні пільги тощо).

Паспорт — має другий паспорт, але перша країна може його не визнавати.

Обов’язки — подвійні обов’язки не обов’язково застосовуються.

Варто зазначити, що кожне з понять несумісне з політикою деяких держав, наприклад, Японія, Іран, Індія забороняють подвійне чи друге громадянство. За порушення закону передбачено покарання.

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