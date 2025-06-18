Рада ухвалила закон про множинне громадянство: що він дозволяє

Верховна Рада України підтримала законопроєкт щодо запровадження інституту множинного громадянства.

Закон про множинне громадянство

Як повідомив нардеп Олександр Гончаренко, за відповідне рішення проголосували 243 народні депутати.

Ініціатором законопроєкту виступив президент Володимир Зеленський.

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Законопроєкт визначає випадки, в яких допустима наявність у громадянина України одночасно громадянства іншої держави:

У разі набуття дитиною громадянства України за народженням, а також громадянства іншої країни.

У разі всиновлення української дитини іноземцями – дитина може мати громадянство України та країни усиновлювачів.

У разі автоматичного набуття громадянства іноземної держави після одруження з іноземцем.

Якщо повнолітній громадянин України автоматично отримує громадянство іншої держави згідно з її законами, але не має документального підтвердження цього.

У разі набуття громадянства України іноземцями у спрощеному порядку, якщо їхня країна входить до визначеного Кабміном переліку.

Якщо громадянин України набуває громадянство іншої держави з переліку країн, громадяни яких мають право на українське громадянство у спрощеному порядку.

Ухвалений закон стане кроком до законодавчого врегулювання статусу мільйонів українців за кордоном і має важливе символічне значення в умовах війни.

Нагадаємо, у серпні 2024 року президент Володимир Зеленський зареєстрував законопроєкт про множинне громадянство.

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