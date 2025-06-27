Штраф за прослуховування російської музики в громадських місцях: сума та коли виписується

В Україні пропонують збільшити штрафи за прослуховування російської музики в громадських місцях. Для цього на сайті Верховної Ради було зареєстровано законопроєкт № 9547 про внесення змін до статті 155 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо підвищення відповідальності за порушення законодавства закладами торгівлі, громадського харчування та сфери послуг у сфері обмеження публічного використання музичного продукту держави-агресора.

Який штраф за російську музику та кого можуть оштрафувати у 2025 році — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Штраф за прослуховування російської музики: сума

У законопроєкті депутати пропонують збільшити суму штрафу до 300-500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 5 100 до 8 500 грн. Якщо правопорушення повториться, то доведеться заплатити від 17 000 до 25 500 грн.

Зараз дивляться

У 2025 році штраф за прослуховування російської музики в публічних місцях становить 70 грн.

Юристи Безоплатної правової допомоги зазначили, що заплановані зміни до статті 155 Кодексу України про адміністративні правопорушення стосуються підвищення відповідальності за порушення законодавства закладами торгівлі, громадського харчування та сфери послуг у сфері обмеження публічного використання музичного продукту держави-агресора, але наразі цей закон ще не ухвалено.

Юристи БПД також прокоментували, що у разі прослуховування російської музики в громадських містах ви маєте право викликати поліцію для фіксування правопорушення.

Обмежень у законні немає, кого саме можуть притягти до відповідальності. Це можуть бути і магазини, і заклади харчування, і установи, і фізичні особи тощо.

— Особисту скаргу на таку людину ви не подасте, але можете посприяти притягненню її до адміністративної відповідальності, — зазначили юристи.

Варто зазначити, що документа досі не ухвалений.

Штраф за прослуховування російської музики у авто

Українцям за прослуховування російської музики у власній машині також загрожує штраф до 25,500 грн.

Покарання може накладатися, якщо звук виходить за межі машини, наприклад, через відчинене вікно.

Такі дії також вважаються публічною трансляцією російської музики, а тому вважаються правопорушенням. За це передбачено штраф від 5100 грн до 25 500 грн.

Закон, який забороняє відтворення контенту з країни-агресора, стосується не лише медіа, а й публічних просторів, включаючи громадський транспорт та приватні авто. Якщо аудіо з машини чути ззовні, це вже вважається публічним використанням, а не особистим прослуховуванням. Кожен громадянин, який почув подібне порушення, має право звернутися до поліції із відповідною скаргою.

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