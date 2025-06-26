Підробляли документи: СБУ викрила 14 організаторів схем ухилення від мобілізації

СБУ та Національна поліція виявили нові схеми, за якими українці намагались уникнути мобілізації.

Організатори діяли в різних регіонах країни, пропонуючи фіктивні документи або нелегальну втечу за кордон.

8 схем в одному розслідуванні

У Кіровоградській області затримано гендиректора приватної лікарні та заступника керівника центру швидкої допомоги, які фальсифікували медичні висновки про непридатність до служби, використовуючи справжні медичні дані інших пацієнтів.

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На Київщині викрито заступника комбата та його водія. Обоє продавали “тилові” посади — за гроші вони обіцяли переведення до підрозділів, віддалених від фронту.

У Черкаській області медсестра та колишня співробітниця лікарської комісії продавали довідки про інвалідність родичів своїх клієнтів, що давало їм змогу уникнути призову.

На Закарпатті одразу четверо “підприємців” організовували втечу до ЄС через ліс. Подібна схема діяла й в Івано-Франківській області, але місцевий житель переводив ухилянтів через гори.

У Львівській області затримали ще одного “перевізника”. Він за 8 тисяч доларів пропонував трансфер до ЄС поза пунктами пропуску. Чоловіка затримали на гарячому — під час передання грошей.

Правоохоронці провели десятки обшуків. За всіма фактами відкрито кримінальні провадження. Фігурантам загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Джерело : СБУ

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