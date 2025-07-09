Ставки на костюм Зеленського спричинили скандал на платформі Polymarket: деталі

На платформі ставок Polymarket спалахнув гучний скандал через костюм президента України Володимира Зеленського.

Користувачі сервісу, які поставили мільйони доларів на те, що президент України до липня з’явиться на публіці у класичному костюмі, обурені рішенням адміністраторів ринку зарахувати протилежний результат.

Чи вдягнув Зеленський костюм

Інтрига розгорнулася навколо знімків, зроблених перед самітом НАТО, що відбувся наприкінці червня. На фото Зеленський одягнений у чорний піджак, сорочку та штани з характерними для мілітарі-стилю деталями.

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Проте багато ЗМІ, зокрема BBC і New York Post, назвали цей образ “костюмом”. Навіть афілійований із Polymarket акаунт у X та офіційна сторінка України в Instagram також описали його саме так.

Однак на платформі вирішили, що образ президента не відповідає поняттю костюм, і зарахували ставку як програшну. Це викликало хвилю обурення, адже на кону опинилися $210 млн, пише журнал Wired. Суперечка фактично звелася до тлумачення терміну.

– З технічного погляду це костюм. Але більшість людей так його б не сприйняли, – зазначив експерт із чоловічого одягу Дерек Ґай.

Рішення ухвалив так званий оракул UMA – децентралізована платформа фінансових контрактів, на яку Polymarket покладається для арбітражу в спірних ставках. Проголосували власники токенів UMA, більшість з яких, за даними платформи Sentora, контролюється “китами” – великими гравцями з непропорційним впливом.

Реакція гравців на рішення Polymarket

Це породило звинувачення у маніпуляціях і порушенні принципу децентралізації. Один із користувачів Polymarket під ніком defipolice, який втрачає на ставці близько $30 тис., заявив про “зламану систему”.

– Усі знають відповідь, але механізм працює неправильно, – прокоментував гравець.

Користувачі обговорюють можливість судового позову проти Polymarket і UMA. Дехто стверджує, що зазнав моральної шкоди. Представники UMA заперечують будь-які махінації, а співзасновник платформи Харт Ламбур запевнив, що після завершення спору вони розглянуть можливі покращення у системі голосування.

Остаточне рішення щодо ставок ще очікується, тим часом Polymarket переживає не найкращий момент для репутаційного удару. Компанія веде новий раунд інвестування, а її оціночна вартість може сягнути $1 млрд. Проте мовчання з боку керівництва платформи тільки підсилює напругу серед її користувачів.

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