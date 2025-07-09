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4 хв.

Ставки на костюм Зеленського спричинили скандал на платформі Polymarket: деталі

Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

На платформі ставок Polymarket спалахнув гучний скандал через костюм президента України Володимира Зеленського.

Користувачі сервісу, які поставили мільйони доларів на те, що президент України до липня з’явиться на публіці у класичному костюмі, обурені рішенням адміністраторів ринку зарахувати протилежний результат.

Чи вдягнув Зеленський костюм

Інтрига розгорнулася навколо знімків, зроблених перед самітом НАТО, що відбувся наприкінці червня. На фото Зеленський одягнений у чорний піджак, сорочку та штани з характерними для мілітарі-стилю деталями.

Зараз дивляться

Проте багато ЗМІ, зокрема BBC і New York Post, назвали цей образ “костюмом”. Навіть афілійований із Polymarket акаунт у X та офіційна сторінка України в Instagram також описали його саме так.

Однак на платформі вирішили, що образ президента не відповідає поняттю костюм, і зарахували ставку як програшну. Це викликало хвилю обурення, адже на кону опинилися $210 млн, пише журнал Wired. Суперечка фактично звелася до тлумачення терміну.

– З технічного погляду це костюм. Але більшість людей так його б не сприйняли, – зазначив експерт із чоловічого одягу Дерек Ґай.

Рішення ухвалив так званий оракул UMA – децентралізована платформа фінансових контрактів, на яку Polymarket покладається для арбітражу в спірних ставках. Проголосували власники токенів UMA, більшість з яких, за даними платформи Sentora, контролюється “китами” – великими гравцями з непропорційним впливом.

Реакція гравців на рішення Polymarket

Це породило звинувачення у маніпуляціях і порушенні принципу децентралізації. Один із користувачів Polymarket під ніком defipolice, який втрачає на ставці близько $30 тис., заявив про “зламану систему”.

– Усі знають відповідь, але механізм працює неправильно, – прокоментував гравець.

Користувачі обговорюють можливість судового позову проти Polymarket і UMA. Дехто стверджує, що зазнав моральної шкоди. Представники UMA заперечують будь-які махінації, а співзасновник платформи Харт Ламбур запевнив, що після завершення спору вони розглянуть можливі покращення у системі голосування.

Остаточне рішення щодо ставок ще очікується, тим часом Polymarket переживає не найкращий момент для репутаційного удару. Компанія веде новий раунд інвестування, а її оціночна вартість може сягнути $1 млрд. Проте мовчання з боку керівництва платформи тільки підсилює напругу серед її користувачів.

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