Ставки на костюм Зеленского вызвали скандал на платформе Polymarket: детали

На платформе ставок Polymarket разгорелся громкий скандал из-за костюма президента Украины Владимира Зеленского.

Пользователи сервиса, которые поставили миллионы долларов на то, что президент Украины до июля появится на публике в классическом костюме, возмущены решением администраторов рынка засчитать противоположный результат.

Надел ли Зеленский костюм

Интрига развернулась вокруг снимков, сделанных перед саммитом НАТО, который состоялся в конце июня. На фото Зеленский одет в черный пиджак, рубашку и брюки с характерными для милитари-стиля деталями.

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Однако многие СМИ, в частности BBC и New York Post, назвали этот образ “костюмом”. Даже аффилированный с Polymarket аккаунт в X и официальная страница Украины в Instagram также описали его именно так.

Однако на платформе решили, что образ президента не соответствует понятию “костюм”, и засчитали ставку как проигрышную. Это вызвало волну возмущения, ведь на кону оказались $210 млн, пишет журнал Wired. Спор фактически свелся к толкованию термина.

– С технической точки зрения это костюм. Но большинство людей так его бы не восприняли, – отметил эксперт по мужской одежде Дерек Гай.

Решение принял так называемый оракул UMA – децентрализованная платформа финансовых контрактов, на которую Polymarket полагается для арбитража в спорных ставках. Проголосовали владельцы токенов UMA, большинство из которых, по данным платформы Sentora, контролируется “китами” – крупными игроками с непропорциональным влиянием.

Реакция игроков на решение Polymarket

Это породило обвинения в манипуляциях и нарушении принципа децентрализации. Один из пользователей Polymarket под ником defipolice, который теряет на ставке около $30 тыс., заявил о «сломанной системе».

– Все знают ответ, но механизм работает неправильно, – прокомментировал игрок.

Пользователи обсуждают возможность судебного иска против Polymarket и UMA. Некоторые утверждают, что понесли моральный ущерб. Представители UMA отрицают какие-либо махинации, а соучредитель платформы Харт Ламбур заверил, что после завершения спора они рассмотрят возможные улучшения в системе голосования.

Окончательное решение по ставке еще ожидается, тем временем Polymarket переживает не лучший момент для репутационного удара. Компания ведет новый раунд инвестирования, а ее оценочная стоимость может достичь $1 млрд. Однако молчание со стороны руководства платформы только усиливает напряжение среди ее пользователей.

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