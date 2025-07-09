Злочинні схеми на митниці: СБУ викрила чиновників у Києві та ще трьох областях

Співробітники СБУ спільно з іншими правоохоронними органами провели масштабну спецоперацію з ліквідації злочинних схем на митниці у Києві та трьох прикордонних областях.

Викриття злочинних схем на митниці

У межах спецоперації протягом доби СБУ затримала високопосадовця Держмитслужби у Києві та заблокувала оборудки одразу у трьох прикордонних областях.

Зокрема, у Києві на хабарі затримали заступника директора Департаменту міжнародної взаємодії Держмитслужби, який “заробляв” на ухилянтах та іноземних мігрантах.

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Він за гроші оформлював військовозобов’язаних “публічними дипломатами” у столичне громадське об’єднання, що працює від імені відомої міжнародної організації.

Крім того, чиновник підозрюється в отриманні хабарів від нелегальних мігрантів з Близького Сходу, яким за різні суми обіцяв сприяння в уникненні депортації та виїзді до ЄС.

Фігуранту та його спільнику готуються підозри одразу за трьома статтями ККУ.

Ще пʼять незаконних оборудок ліквідовано на митницях в інших регіонах.

В Одесі викрито чотирьох чиновників управління боротьби з контрабандою місцевої митниці, які вимагали гроші у підприємців за нестворення штучних перешкод під час вивезення товарів за межі України.

Також тут провели обшуки у посадовців одного з митних постів, які брали хабарі за митне оформлення продукції без сплати митних платежів.

У Волинській області посадовців регіональної митниці викрили на безпідставному оформленні безмитного імпорту іноземних авто, чим завдали збитків держбюджету на 2,7 млн грн.

У Чернівецькій області чиновники місцевої митниці сприяли контрабандному вивезенню до ЄС понад 250 ящиків цигарок на загальну суму 11 млн грн.

Яке покарання загрожує фігурантам

За викритими фактами тривають розслідування, розпочаті за декількома статтями ККУ:

ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період);

ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою);

ст. 369-2 (зловживання впливом);

ч. 3 ст. 201-3 (контрабанда товарів);

ст. 190 (шахрайство);

ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем).

Підозрюваним загрожує позбавлення волі до 12 років з конфіскацією майна.

За перше півріччя 2025 року за матеріалами СБУ Держмитслужба склала 113 адмінпротоколів про порушення митних правил, за результатами яких у держбюджет донараховано понад 157 млн грн.

За цей же період вилучено контрабанди на понад 62 млн грн.

Джерело : СБУ

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