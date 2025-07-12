Росія більше не застосовувала Орешник після удару по Дніпру – Юсов

Після ракетного удару по Дніпру в листопаді 2024 року Росія не здійснювала повторних спроб застосувати балістичну ракету середньої дальності Орешник.

Про це у відповіді на запит LIGA.net повідомив представник воєнної розвідки України Андрій Юсов.

– Підтвердженої інформації щодо інших спроб застосування противником БРСД Орешник по території України немає, – заявив він.

РФ не використовувала БРСД Орешник з листопада 2024

Також Юсов повідомив, що немає підтверджених даних щодо подальших навчань чи випробувань цього типу озброєння.

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За словами представника ГУР, росіяни використали Орешник для удару по Дніпру з метою політичного тиску на Україну та її західних партнерів.

– Повторне застосування такої зброї по Україні залежатиме від рішення російського диктатора Володимира Путіна, – додав Юсов.

Він уточнив, що Орешник є експериментальним варіантом міжконтинентальної балістичної ракети РС-26 Рубіж і не виготовлявся серійно.

Щодо технічних характеристик, Юсов навів такі дані: дальність – до 5500 км (за російськими заявами – 6000 км), швидкість – понад 5 махів (понад 6000 км/год). Раніше ГУР також повідомляло, що на кінцевій ділянці траєкторії швидкість ракети могла сягати 11 махів – це більш ніж 13 400 км/год.

Нагадаємо, Росія вперше здійснила бойовий пуск новітньої балістичної ракети Орешник під час удару по Україні вранці 21 листопада 2024 року.

Ракета має бойову частину, яка розділена на шість окремих індивідуальних блоків наведення.

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