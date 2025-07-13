В воскресенье, 13 июля, в Одессе пропал свет, сообщают в компании ДТЭК.

В Одессе пропал свет: что известно

Часть жителей Пересыпского и Одесского районов осталась без электроснабжения.

Причиной стало локальное повреждение электросети.

По словам энергетиков, авария произошла на одном из участков распределительной сети. Сейчас ремонтные бригады уже работают на месте, чтобы как можно скорее вернуть свет в дома одесситов.

— Наши специалисты оперативно реагируют на ситуацию, чтобы восстановить электроснабжение в кратчайшие сроки, — заверили в ДТЭК.

Жителям рекомендуют проверять актуальную информацию о ситуации с электроснабжением по своему адресу на официальном сайте компании.

Энергетики просят граждан сохранять спокойствие и соблюдать базовые правила электробезопасности в случае аварийного отключения света.

Напомним, в Харькове в результате урагана без электричества остались 30 тысяч абонентов.

