З російського полону звільнили військового, доньку якого нещодавно повернули з ТОТ – Лубінець

У перший день великого обміну полоненими між Україною та Росією за формулою 1000 на 1000 звільнили батька дівчинки, яку нещодавно повернули з тимчасово окупованих територій.

Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець.

З полону звільнили батька дівчинки, яку нещодавно повернули з ТОТ

– Учора, 23 травня, вдалося звільнити українського захисника, який три роки перебував у російському полоні. Він – батько 15-річної дівчинки, над поверненням якої з ТОТ України Офіс омбудсмена працював у межах ініціативи Bring Kids Back UA, – повідомив Лубінець.

Омбудсмен розповів, що боротьба за повернення дитини була складною і тривалою. До них звернулася мати військовослужбовця, яка раптово опинилася розлученою одразу з двома близькими людьми – сином, що перебував у полоні з 2022 року, та онукою, яку вона виховувала від самого народження.

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Ще на початку повномасштабної війни мати дівчинки вивезла її в Росію, а потім повернулася з нею на тимчасово окуповані території. Дитина весь цей час перебувала “в нестерпних умовах”.

Бабуся не мала жодного зв’язку з онукою і саме вона звернулася по допомогу до Офісу омбудсмена. Там допомогли оформити опіку, а в березні, за підтримки Катару, бабуся змогла возз’єднатися з онукою.

– І вчора – черговий крок до зцілення цієї сім’ї: батько, звільнений український захисник, почув голос своєї доньки вперше за довгий час. І вже скоро зможе її нарешті обійняти, – повідомив Лубінець.

Нагадаємо, 23 травня відбувся перший етап масштабного обміну полоненими у форматі 1000 на 1000. Це стало можливим завдяки досягненню домовленості між Україною та РФ у Стамбулі.

У п’ятницю додому повернулися перші 390 українців.

Фото: скриншот

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