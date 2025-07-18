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Вікторія Яснопольська, журналістка
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Найменшій із врятованих лише 3 роки: із ТОТ повернули ще одну групу дітей

Повернення дітей з ТОТ

З тимчасово окупованих територій вдалося врятувати ще одну групу українських дітей.

Відбулося це в межах ініціативи Bring Kids Back UA, повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

З ТОТ повернули ще одну групу дітей

Як розповів Андрій Єрмак, ці діти стали мішенню російських спецслужб через відмову дотримуватися нав’язаних окупантами правил – їх переслідували, обшукували, допитували, катували.

Зараз дивляться

Один із хлопців зазнав тиску тільки тому, що не хотів навчатися в російській школі.

Найменшій із врятованих лише три роки, і навіть вона встигла зазнати насильства через українську мову.

Зараз усі ці діти в безпеці.

Андрій Єрмак висловив подяку команді Save Ukraine за професійну роботу та допомогу в порятунку дітей.

– Виконуємо завдання Президента – повернути всіх дітей, – зазначив голова Офісу.

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дитячий майданчик, діти

Джерело: Андрій Єрмак

Фото: Андрій Єрмак

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