Найменшій із врятованих лише 3 роки: із ТОТ повернули ще одну групу дітей
З тимчасово окупованих територій вдалося врятувати ще одну групу українських дітей.
Відбулося це в межах ініціативи Bring Kids Back UA, повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.
З ТОТ повернули ще одну групу дітей
Як розповів Андрій Єрмак, ці діти стали мішенню російських спецслужб через відмову дотримуватися нав’язаних окупантами правил – їх переслідували, обшукували, допитували, катували.
Один із хлопців зазнав тиску тільки тому, що не хотів навчатися в російській школі.
Найменшій із врятованих лише три роки, і навіть вона встигла зазнати насильства через українську мову.
Зараз усі ці діти в безпеці.
Андрій Єрмак висловив подяку команді Save Ukraine за професійну роботу та допомогу в порятунку дітей.
– Виконуємо завдання Президента – повернути всіх дітей, – зазначив голова Офісу.
Джерело: Андрій Єрмак
Фото: Андрій Єрмак