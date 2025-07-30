Що таке цунамі: загроза з моря та найруйнівніші випадки в історії людства

30 липня 2025 року на російському півострові Камчатка стався один із найпотужніших землетрусів за останні десятиліття магнітудою 8,8. Стихія спричинила цунамі висотою до 4 метрів.

Попередження про небезпеку були оголошені в Японії, США, Канаді, на Алясці, Гаваях і в Південній Америці. У кількох регіонах почалась евакуація. В Японії ситуацію сприйняли особливо серйозно, зважаючи на гіркий досвід 2011 року.

Що таке цунамі та чому воно виникає, читайте в нашому матеріалі.

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Що таке цунамі

За даними NOAA, цунамі – це серія надзвичайно довгих хвиль, що виникають через раптове й потужне переміщення великих обсягів океанської води, зазвичай внаслідок підводного землетрусу або сейсмічної активності поблизу дна. Таке зміщення спричиняє утворення хвиль, які розходяться від епіцентру у всіх напрямках, іноді охоплюючи цілі океани.

На відміну від звичайних хвиль, що виникають під впливом вітру і зачіпають лише поверхню води, хвилі цунамі пронизують увесь водний стовп: від морського дна до поверхні.

Як утворюються цунамі

Найчастіше цунамі виникає через сильні землетруси, особливо в місцях, де зіштовхуються тектонічні плити. За даними NOAA, з 1900 року понад 80% цунамі сталися саме через землетруси. Але це не єдина причина, адже цунамі також можуть бути спричинені:

зсувами ґрунту;

виверженнями вулканів;

потужними штормами та атмосферними явищами;

навіть падінням метеоритів чи комет.

Як рухається цунамі

Щойно цунамі виникає, воно починає поширюватися зі швидкістю, яка залежить від глибини океану. У відкритому морі хвиля може мчати понад 800 км/год, майже як літак, і при цьому бути ледь помітною.

Моряки у відкритому океані часто навіть не помічають цунамі, бо у глибокій воді його висота зазвичай менше метра. Але NOAA має спеціальну систему DART, яка вміє виявляти навіть незначні коливання рівня води в океані та передавати ці дані в центри, що займаються попередженням.

Приклад метеоцунамі

У 2018 році озеро Мічиган накрило хвилею місто Ладінгтон. Затопило будинки, пірси й труби водозабору. NOAA з’ясувала, що це було метеоцунамі, адже хвиля викликана особливим атмосферним явищем. Це був перший офіційно задокументований такий випадок у регіоні Великих озер.

Найпотужніші цунамі

Одне з найпотужніших цунамі в історії відбулося 22 травня 1960 року в Чилі. Руйнівні хвилі накрили узбережжя країни, поширившись через увесь Тихий океан і завдавши шкоди навіть Гаваям, Японії та Філіппінам. Цунамі було спричинене найсильнішим землетрусом, коли-небудь зафіксованим — магнітудою 9,5.

Ще одне катастрофічне цунамі сталося у 2004 році в Індійському океані. Потужні хвилі висотою до 15 метрів накрили 11 країн Азії, забравши життя близько 227 тисяч людей. Причиною стало підводне землетрусне зрушення магнітудою понад 9,1 біля узбережжя Суматри.

Цунамі, яке охопило весь Тихоокеанський басейн, стало наслідком потужного виверження вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаʻапай у Тонга, що відбулося 15 січня 2022 року. Активність вулкана почалася ще 20 грудня 2021 року, але саме вибухове виверження спричинило хвилі цунамі, які були зафіксовані як підйом рівня води понад один метр на припливомірах у Тонга, Вануату, Новій Каледонії, Австралії, Островах Кука, Новій Зеландії, на Гаваях, у Японії, Чилі, Алясці та Каліфорнії.

Атмосферний тиск, що виник під час виверження, спричинив появу дрібних метеоцунамі, які фіксувалися по всьому світу. Наслідки були руйнівними — значних пошкоджень зазнали острови, розташовані поблизу вулкана, а також віддалені регіони, включно з Новою Зеландією, Чилі, Перу та Каліфорнією. Повідомлялося про загиблих у Тонга та Перу.

Як уберегтися під час цунамі

Цунамі стає справжньою загрозою тільки біля берега. Коли хвиля наближається до суші, вона сповільнюється, але піднімається вгору й набирає сили. Саме тоді вона може зруйнувати все на своєму шляху.

Сигнали про загрозу можуть надходити:

через телебачення, радіо, сайти чи соцмережі;

як сповіщення від влади, сирени або SMS;

або ж як природні ознаки — сильний землетрус, дивний звук (наче поїзд) або раптовий відступ води з пляжу.

Не варто чекати офіційного попередження, тож якщо відчутно сильний або тривалий землетрус, чути гучний гул з боку моря або спостерігається раптове відступання чи підняття рівня води, треба негайно починати евакуацію.

Рухатися потрібно швидко і цілеспрямовано у безпечне місце, а саме на височину не менше 30 метрів або якнайдалі від узбережжя, приблизно 2 кілометри вглиб суші. Якщо на шляху є вказівники для евакуації, потрібно ними користуватися, але якщо їх немає, то треба йти на найвищу точку, яку вдасться знайти.

Перша хвиля цунамі не обов’язково найсильніша, тому не можна повертатися на узбережжя, поки місцева влада не оголосить про безпеку. Небезпека може тривати години або навіть дні, оскільки хвилі можуть йти серіями.

Вода під час цунамі має велику руйнівну силу. Отже, навіть невелика глибина швидкого потоку може збити з ніг або понести автомобіль. Тому потрібно уникати будь-яких контактів із водою як під час, так і після проходження хвиль. Дотримання цих простих правил допоможе зберегти життя під час цунамі.

Джерело: NOAA

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