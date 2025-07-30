Что такое цунами: угроза с моря и самые разрушительные случаи в истории человечества

30 июля 2025 года на российском полуострове Камчатка произошло одно из самых мощных землетрясений за последние десятилетия магнитудой 8,8. Стихия вызвала цунами высотой до 4 метров.

Предупреждения об опасности были объявлены в Японии, США, Канаде, на Аляске, Гавайях и в Южной Америке. В нескольких регионах началась эвакуация. В Японии ситуацию восприняли особенно серьезно, учитывая горький опыт 2011 года.

Что такое цунами и почему оно возникает, читайте в нашем материале.

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Что такое цунами

По данным NOAA, цунами — это серия чрезвычайно длинных волн, возникающих из-за внезапного и мощного перемещения больших объемов океанской воды, обычно в результате подводного землетрясения или сейсмической активности вблизи дна. Такое смещение вызывает образование волн, которые расходятся от эпицентра во всех направлениях, иногда охватывая целые океаны.

В отличие от обычных волн, возникающих под воздействием ветра и затрагивающих только поверхность воды, волны цунами пронизывают весь водный столб: от морского дна до поверхности.

Как образуются цунами

Чаще всего цунами возникает из-за сильных землетрясений, особенно в местах, где сталкиваются тектонические плиты. По данным NOAA, с 1900 года более 80% цунами произошли именно из-за землетрясений. Но это не единственная причина, ведь цунами также могут быть вызваны:

оползнями почвы;

извержениями вулканов;

мощными штормами и атмосферными явлениями;

даже падением метеоритов или комет.

Как движется цунами

Как только цунами возникает, оно начинает распространяться со скоростью, которая зависит от глубины океана. В открытом море волна может мчаться более 800 км/ч, почти как самолет, и при этом быть едва заметной.

Моряки в открытом океане часто даже не замечают цунами, потому что в глубокой воде его высота обычно меньше метра. Но NOAA имеет специальную систему DART, которая умеет выявлять даже незначительные колебания уровня воды в океане и передавать эти данные в центры, занимающиеся предупреждением.

Пример метеоцунами

В 2018 году озеро Мичиган накрыло волной город Ладингтон. Затопило дома, пирсы и трубы водозабора. NOAA выяснила, что это было метеоцунами, ведь волна вызвана особым атмосферным явлением. Это был первый официально задокументированный такой случай в регионе Великих озер.

Самые мощные цунами

Одно из самых мощных цунами в истории произошло 22 мая 1960 года в Чили. Разрушительные волны накрыли побережье страны, распространившись через весь Тихий океан и нанеся ущерб даже Гавайям, Японии и Филиппинам. Цунами было вызвано самым сильным землетрясением, когда-либо зафиксированным — магнитудой 9,5.

Еще одно катастрофическое цунами произошло в 2004 году в Индийском океане. Мощные волны высотой до 15 метров накрыли 11 стран Азии, унеся жизни около 227 тысяч человек. Причиной стал подводный землетрясный сдвиг магнитудой более 9,1 у побережья Суматры.

Цунами, которое охватило весь Тихоокеанский бассейн, стало следствием мощного извержения вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаʻапай в Тонга, которое произошло 15 января 2022 года. Активность вулкана началась еще 20 декабря 2021 года, но именно взрывное извержение вызвало волны цунами, которые были зафиксированы как подъем уровня воды более одного метра на припадомерах в Тонга, Вануату, Новой Каледонии, Австралии, Островах Кука, Новой Зеландии, на Гавайях, в Японии, Чили, Аляске и Калифорнии.

Атмосферное давление, возникшее во время извержения, вызвало появление мелких метеоцунами, которые фиксировались по всему миру. Последствия были разрушительными — значительные повреждения получили острова, расположенные вблизи вулкана, а также отдаленные регионы, включая Новую Зеландию, Чили, Перу и Калифорнию. Сообщалось о погибших в Тонга и Перу.

Как уберечься во время цунами

Цунами становится настоящей угрозой только у берега. Когда волна приближается к суше, она замедляется, но поднимается вверх и набирает силу. Именно тогда она может разрушить все на своем пути.

Сигналы об угрозе могут поступать:

через телевидение, радио, сайты или соцсети;

как оповещение от власти, сирены или SMS;

или же как природные признаки — сильное землетрясение, странный звук (как поезд) или внезапное отступление воды с пляжа.

Не стоит ждать официального предупреждения, поэтому если ощутимо сильное или длительное землетрясение, слышен громкий гул со стороны моря или наблюдается внезапное отступление или поднятие уровня воды, надо немедленно начинать эвакуацию.

Двигаться нужно быстро и целенаправленно в безопасное место, а именно на возвышенность не менее 30 метров или как можно дальше от побережья, примерно 2 километра вглубь суши. Если на пути есть указатели для эвакуации, нужно ими пользоваться, но если их нет, то надо идти на самую высокую точку, которую удастся найти.

Первая волна цунами не обязательно самая сильная, поэтому нельзя возвращаться на побережье, пока местные власти не объявят о безопасности. Опасность может длиться часы или даже дни, поскольку волны могут идти сериями.

Вода во время цунами обладает большой разрушительной силой. Так что даже небольшая глубина быстрого потока может сбить с ног или унести автомобиль. Поэтому нужно избегать любых контактов с водой как во время, так и после прохождения волн. Соблюдение этих простых правил поможет сохранить жизнь во время цунами.

Источник: NOAA

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