Землетрус 8,8 бала на Камчатці викликав цунамі: евакуацію оголошено в Японії, США та Канаді

У середу, 30 липня, на російському півострові Камчатка стався один із найсильніших за десятиліття землетрусів магнітудою 8,8.

Це викликало попередження про цунамі в кількох країнах Тихого океану, а також на Гаваях, Алясці, узбережжях США та Канади, а також у деяких частинах Південної Америки.

На Камчатці землетрус спричинив цунамі

Цунамі заввишки до 4 метрів, змусило владу в регіонах по всьому Тихому океану оголосити евакуацію, повідомляє Reuters та CNN.

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У віддалених районах Камчатки кілька людей зазнали травм. Одночасно по всій східній Японії, яка пам’ятає трагедію 2011 року, влада також наказала жителям залишити узбережжя.

– Сьогоднішній землетрус був серйозним і найсильнішим за десятиліття поштовхів, – заявив губернатор Камчатки Володимир Солодов.

Як повідомив міністр із надзвичайних ситуацій регіону Сергій Лебедєв, хвилі цунамі заввишки 3–4 метри були зафіксовані в кількох точках півострова. Він закликав населення не наближатися до берегової лінії.

МНС Росії повідомило про часткове затоплення порту в Північно-Курильську та пошкодження рибопереробного заводу. Населення евакуйовано, незначно постраждав дитсадок.

Геологічна служба США вказала, що осередок землетрусу був розташований на глибині 19,3 км, за 119 км на південний схід від Петропавловська-Камчатського.

Первісна оцінка магнітуди 8,0 була згодом оновлена до 8,8. Зафіксовано також афтершок силою 6,9 бала.

Японія оголосила евакуацію

Японія підвищила рівень тривоги через цунамі. У метеорологічному агентстві повідомили, що хвилі заввишки до 3 метрів можуть накрити значну частину узбережжя. Жителів закликають евакуюватися на височини.

На острові Хоккайдо десятки людей сховалися на дахах будівель, тоді як рибальські човни поспіхом виходили в море, щоб уникнути руйнувань.

АЕС Фукусіма, де в 2011 році стався радіаційний витік після цунамі, була частково евакуйована, повідомила енергетична компанія TEPCO.

За словами головного секретаря кабміну Японії Йосімаси Хаясі, наразі немає інформації про пошкодження або постраждалих, а також порушення роботи атомних станцій.

Цунамі-попередження по всьому Тихому океану

Американська система попередження про цунамі оголосила тривогу для всіх узбереж регіону.

За їхніми прогнозами, хвилі заввишки понад 3 метри можуть вдарити по узбережжю Росії та Еквадору, тоді як Японія, Чилі, Гаваї та Соломонові острови можуть стикнутися з хвилями до 3 метрів.

Менші хвилі можливі вздовж значної частини узбережжя Тихого океану, включно із західним узбережжям США.

– Через потужний землетрус, що стався в Тихому океані, для мешканців Гаваїв діє попередження про цунамі, – написав президент США Дональд Трамп у соцмережах.

На Гаваях було організовано евакуаційні заходи в низинних районах, а мешканців закликали підійматися на високі місця або переміщатися на верхні поверхи будівель.

Камчатка, як і весь Далекий Схід Росії, входить до Тихоокеанського “вогняного кільця”. Це зона інтенсивної геологічної активності.

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