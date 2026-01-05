Ви щодня чистите зуби, користуєтеся ниткою і навіть ополіскувачем, але раптом стоматолог каже: Потрібна професійна чистка. Знайома ситуація?

Насправді навіть найретельніша домашня гігієна не може повністю захистити від зубного каменю і нальоту в важкодоступних місцях. Професійна чистка зубів — це не примха стоматологів, а реальна необхідність для здоров’я вашої посмішки.

Що ж це за процедура і чому вона настільки важлива? Як працює професійна чистка зубів, чому утворюється зубний камінь, які методи використовують сучасні клініки і скільки коштує чистка зубів в Києві.

Що таке професійна чистка зубів

Професійна чистка зубів — це комплексна процедура видалення твердих і м’яких зубних відкладень, яку проводить стоматолог-гігієніст із застосуванням спеціального обладнання. На відміну від домашнього чищення, яке видаляє тільки свіжий м’який наліт з доступних поверхонь, професійна чистка усуває навіть кальцифікований наліт і зубний камінь у найскладніших зонах.

Які завдання вирішує чистка зубів у стоматолога? По-перше, видаляє твердий наліт з міжзубних проміжків і вздовж ясенної лінії — там, куди щітка просто не дістає. По-друге, усуває пігментацію від кави, чаю або тютюну, повертаючи емалі природний відтінок. По-третє, знижує бактеріальне навантаження в ротовій порожнині, що є найкращою профілактикою карієсу і запалення ясен.

Процедура зазвичай складається з декількох етапів: спочатку видалення твердих відкладень ультразвуком або механічно, потім очищення пігментованого нальоту за допомогою повітряного струменя (Air Flow), полірування емалі спеціальними щіточками і пастами, а завершується все фторуванням для зміцнення зубної емалі.

Важливий момент: професійна чистка — це не відбілювання! Багато людей плутають ці процедури. Чистка зубного каменю повертає вашим зубам їхній природний колір, усуваючи темний наліт і пігментацію.

Вплив зубного каменю на здоров’я ротової порожнини

Зубний камінь — це не просто естетична проблема. Це справжнє гніздо для бактерій, які активно розмножуються під твердими відкладеннями і виділяють органічні кислоти.

Але найбільша небезпека каменю — це вплив на ясна. Тверді відкладення постійно травмують слизову оболонку, викликаючи хронічне запалення. Спочатку це гінгівіт: ясна червоніють, набрякають, кровоточать під час чищення. Багато людей ігнорують ці симптоми, думаючи, що це “нормально”.

Якщо нічого не робити, гінгівіт переходить у пародонтит — серйозне захворювання, при якому запалення поширюється глибше, утворюються пародонтальні кишені між зубом і яснами. Процес запалення поступово руйнує тканини, що утримують зуб — виникає рецесія ясен, оголюються шийки зубів, з’являється підвищена чутливість.

Кінцевий результат необробленого пародонтиту — розхитування і втрата зубів. І це не перебільшення: пародонтит є основною причиною втрати зубів у дорослих після 35-40 років, випереджаючи навіть карієс.

Що буде, якщо не робити професійну чистку

Уявіть собі такий сценарій: ви вирішили заощадити на професійній чистці. Перший рік все нібито нормально. Другий рік — ясна іноді кровоточать, з’являється неприємний запах, але це “не страшно”. Третій рік — помітне відкладення каменю, зуби виглядають жовтуватими, ясна почали опускатися. Четвертий рік — діагноз “пародонтит середнього ступеня”, потрібне складне лікування.

Прогресування захворювань — питання часу. Від поверхневого гінгівіту до пародонтиту проходить в середньому 2-4 роки. Економічний аспект також вражає. Професійна чистка зубів від каменю двічі на рік коштує в середньому 3000-4000 гривень.

Лікування середнього пародонтиту (векторна терапія, кюретаж, медикаментозне лікування) — 15000-30000 гривень. Імплантація одного зуба — 25000-50000 гривень. Проста математика показує: профілактика в десятки разів дешевша за лікування наслідків.

Скільки коштує професійна чистка зубів у Києві

Питання ціни хвилює багатьох, тому давайте розберемося з реальними цифрами.

Ультразвукова чистка (видалення твердого каменю скейлером) — від 800 до 1500 гривень за дві щелепи. Це базова процедура для видалення над’ясенних і під’ясенних відкладень.

Air Flow (очищення пігментованого нальоту абразивним порошком під тиском) — від 600 до 1200 гривень. Ефективно усуває темний наліт від кави, чаю, куріння.

Комплексна чистка (ультразвук + Air Flow + полірування + фторування) — від 1500 до 3000 гривень. Це найпопулярніший варіант, який забезпечує повноцінне очищення та захист емалі.

Механічна чистка кюреткою (глибокий підясенний кюретаж) — від 300 до 600 гривень за квадрант. Застосовується при пародонтиті для очищення глибоких кишень.

Професійна чистка зубів — це інвестиція в здоров’я вашої посмішки і всього організму. Це набагато більше, ніж косметична процедура: це профілактика серйозних захворювань, економія грошей на майбутнє лікування і впевненість у своїй посмішці.