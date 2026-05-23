У ніч на 23 травня (з 18:30 22 травня) російський ворог атакував Україну 124 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу Пародія із напрямків: Курськ, Шаталово, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, а також Гвардійське, що в окупованому Криму.

Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.

Атака на Україну 23 травня

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи ЗСУ.

Зараз дивляться

Станом на 08:30 сили протиповітряної оборони збили та придушили 102 ворожих безпілотники типу Shahed, Гербера, Італмас та дрони інших типів на Півночі, Півдні та Сході країни.

Зафіксовано влучання 12 ударних БпЛА на дев’яти локаціях, а також падіння уламків збитих дронів на п’яти локаціях.

Військові попереджають, що в повітряному просторі України фіксується ще декілька груп ворожих БпЛА.

За даними керівника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжі, цієї ночі над Дніпропетровщиною сили ППО з повітряного командування Схід збили 14 ударних БпЛА.

Так, росіяни обстріляли Петропавлівську, Шахтарську і Васильківську громаду, що на Синельниківщині. Понівечені багатоквартирний будинок, адмінбудівля та господарча споруда.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 550-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Повітряні сили ЗСУ

Джерело : Воздушные силы ВСУ

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.